Diciannovenne accoltellato al Colosseo da pusher minorenne, si è rifiutato di comprare la droga

Immagine di repertorio

Di passaggio in zona Colosseo a Roma, un ragazzo di diciannove anni è stato accoltellato per essersi rifiutato di comprare della droga. L'episodio è accaduto nella notte sul ponte degli Annibaldi, nel cuore del centro storico della Capitale. Gli agenti della Polizia di Stato sono risaliti al presunto responsabile del ferimento, hanno arrestato un minorenne per tentato omicidio e l'hanno portato nel carcere minorile.

A riportare la notizia il Corriere della Sera, il diciannovenne la notte in cui sono accaduti i fatti si trovava insieme ad alcuni amici arrivati da Terracina, con i quali l'intenzione era quella di trascorrere del tempo in spensieratezza, godendo delle bellezze della Città Eterna di notte. Improvvisamente un diciassettenne che stava spacciando droga e si trovava in compagnia di un'altra persona, gli si è avvicinato e ha provato a vendergli dell'hashish per poi chiedergli anche che gli consegnasse 10 euro. Il diciannovenne si è rifiutato di comprarla e in quel momento il pusher lo ha accoltellato, colpendolo a un fianco.

Gli amici del ragazzo lo hanno soccorso, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e aspettando con lui che arrivasse. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari, che hanno medicato e trasportato in ospedale il giovane paziente, per gli accertamenti necessari. Arrivato al pronto soccorso e affidato alle cure dei medici, fortunatamente da quanto si apprende non rischia di morire. La coltellata non ha raggiunto organi vitali e la ferita è stata suturata.

Presenti sul luogo dell'accoltellamento gli agenti della Polizia di Stato, che hanno dato il via alle ricerche dell'aggressore. I poliziotti lo hanno trovato poco dopo via Amendola, vicino alla stazione Termini. Aveva con sé il coltello sporco di sangue. in tasca. È stato arrestato per tentato omicidio e condotto nel carcere minorile.