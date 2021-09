Di Battista fa campagna elettorale per Raggi: “Virginia continui il risanamento morale di Roma” Di Battista sostiene la ricandidatura della sindaca Virginia Raggi: “Credo che meriti la possibilità di terminare una serie di progetti avviati, di risolvere questioni oggettivamente non ancora risolte, di proseguire nel risanamento ‘morale’ della nostra città”. Così l’ex 5 Stelle che oggi ha partecipato alla presentazione della lista Roma Ecologista a sostegno di Raggi.

A cura di Enrico Tata

C'era anche Alessandro Di Battista oggi alla presentazione di Roma Ecologista, una delle sei liste a sostegno della ricandidatura a sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il progetto è stato ideato dall'ex ministro Alfonso Pecorario Scanio e il capolista sarà l'ex ministro Alessandro Bianchi (sono entrambi ex ministri, il primo all'Ambiente e il secondo ai Trasporti, del secondo governo Prodi). Di Battista ha poi pubblicato sulla sua pagina Facebook un lungo post in cui spiega i motivi per cui ha deciso di impegnarsi in prima persona per la rielezione di Raggi. L'ex 5 Stelle si dice convinto, "sempre di più ogni giorno che passa", del suo addio al Movimento. Tuttavia dice di volere "un gran bene" alla sindaca e di sentirsi tutelato da lei, da romano, in caso di rielezione. "Credo che meriti la possibilità di terminare una serie di progetti avviati, di risolvere questioni oggettivamente non ancora risolte, di proseguire nel risanamento ‘morale' della nostra città", ha scritto l'ex deputato.

Di Battista: "Sostengo una donna forte e perbene"

Per Di Battista non bisogna dare per scontato "ciò che per anni era un sogno, ovvero appalti regolari, un capillare rifacimento delle strade, una lotta in favore della legalità senza precedenti". E ancora: "Sostengo una donna forte e perbene e lo faccio senza alcun interesse a parte quello DI essere cittadino DI Roma. Non sono iscritto a partiti politici, non cerco alcun incarico, non campo DI politica. Semplicemente vedo, conosco e ricordo. In bocca al lupo Virgì!".

In merito alla lista Roma Ecologista, la sindaca Raggi ha scritto sulla sua pagina Facebook di averla presentata oggi insieme ad Alessandro Di Battista e ha voluto ringraziare "tutte le persone che, riunite in questa lista, lavorano per fare della digitalizzazione e della sostenibilità i parametri sui quali costruire il futuro della nostra città".