Devasta un bar alla Magliana e aggredisce i clienti dopo una lite con la madre Il fatto è accaduto intorno alle 11 di oggi, lunedì 12 dicembre. L’uomo è entrato all’interno del bar Mazzaroni e ha danneggiato il locale.

A cura di Enrico Tata

Ha distrutto un bar, aggredito clienti e passanti in via della Magliana a Roma. Stando a quanto riporta Davide Desario, direttore di Leggo, sul suo giornale, il fatto è accaduto intorno alle 11 di oggi, lunedì 12 dicembre. L'uomo è entrato all'interno del bar Mazzaroni e ha danneggiato il locale. Quando ha visto arrivare i carabinieri, è scappato e si è rifugiato all'interno di un altro bar.

Con l'aiuto di altri colleghi, i militari sono riusciti a bloccarlo e a calmarlo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dove i medici hanno riscontrato un tasso alcolico definito elevatissimo. Coloro che hanno assistito alla scena hanno in effetti definito il signore come completamente fuori controllo e in evidente stato di alterazione. Per questo i medici del San Camillo lo hanno sottoposto anche agli esami tossicologici per capire se abbia abusato non solo di alcolici, ma anche di medicine o sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno scoperto, sempre stando a quanto si legge su Leggo.it, che l'uomo avrebbe litigato furiosamente con la madre alle prime luci del mattino e presso l'appartamento della donna erano già dovute intervenire alcune volanti della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è in libertà vigilata presso una struttura sanitaria, dalla quale si sarebbe allontanato nella notte. Dopo la furiosa lite a casa della madre per motivi ancora da chiarire si è allontanato ed è andato in via della Magliana. Come detto, è entrato all'interno del bar Mazzaroni e ha danneggiato il locale.