video suggerito

Detenuto muore nel carcere di Frosinone, s’indaga per omicidio: la denuncia presentata dalla madre Manuel Pignatelli è stato trovato morto nel carcere di Frosinone lo scorso 12 maggio. In seguito alla denuncia presentata dalla madre e dalla sorella, è stato aperto un fascicolo per omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stato aperto un fascicolo sulla morte di Manuel Pignatelli, il detenuto di 34 anni trovato morto nel carcere di Frosinone lo scorso 12 maggio. S'indaga per omicidio – al momento contro ignoti – e sono stati disposti accertamenti irripetibili per fare piena luce su un decesso le cui circostanze sono ancora da chiarire. A chiedere di indagare sul caso sono state la madre e la sorella del 34enne, assistite dall'avvocato Emanuele Carbone, che sin dall'inizio hanno evidenziato anomalie nella morte di Pignatelli, che stava scontando un residuo di pena di alcuni mesi dopo essere stato in un centro di recupero per persone tossicodipendenti. Sul corpo è stata quindi disposta l'autopsia, in modo da chiarire le cause della morte del 34enne.

Manuel Pignatelli aveva avuto problemi di tossicodipendenza ma, secondo quanto dichiarato dalla famiglia, li aveva risolti. Una volta terminato il periodo di ricovero in un centro per tossicodipendenti era tornato in carcere, dove doveva scontare un residuo di pena. Pochi mesi, dopo i quali sarebbe uscito. La mattina del 12 maggio però, alla madre è arrivata la tragica telefonata: il figlio era stato trovato morto nella sua cella.

La donna e le sue sorelle credono sia successo qualcosa e che la sua morte sia stata provocata da qualcuno. Per questo da mesi chiedono siano effettuati ulteriori accertamenti per spiegare cosa sia accaduto a Manuel, e fare piena luce sulla vicenda. La procura ha aperto un'indagine per omicidio in modo da poter effettuare tutti gli esami possibili e capire se effettivamente il giovane sia deceduto per mano di terzi.