Derubata la moglie di Junior Messias in vacanza a Roma: spariti portafoglio, iPaid e borsa Louis Vuitton

Junior Messias e sua moglie Thamyrys Reinoso De Lima

La moglie dell'attacante del Genoa Junior Messias Thamyrys Reinoso De Lima è stata derubata mentre era in vacanza a Roma. Due ladri hanno portato via portafoglio, iPaid e borsa Louis Vuitton dalla sua auto Mercedes in via Luigi Rizzo parcheggiata nel quartiere Balduina. I malviventi, un ventiduenne e un ventitreenne, non l'hanno fatta franca, grazie all'intervento dei carabinieri della caserma in via delle Medaglie D’Oro, che li hanno arrestati. Tutti gli oggetti di valore sono stati recuperati e riconsegnati alla proprietaria, che ha ringraziato i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito la moglie di Messias in vacanza nella Capitale, è scesa dall'auto in sosta e si è allontanata per entrare in un negozio. All'interno dell'abitacolo aveva lasciato degli oggetti di valore: il portafoglio appunto, l’iPaid e una borsa Louis Vuitton. Due ladri vedendo cosa c'era all'interno dell'auto di lusso hanno spaccato uno dei finestrini posteriori, portandosi via tutto in poco tempo.

I malviventi sono scappati facendo perdere in un primo momento le propire tracce, convinti che non sarebbero stati scoperti. Ma i militari sono riusciti a risalire alla loro identità e a fermarli. Messias con sua moglie tornati alla macchina si sono accorti che il finestrino era danneggiato e che gli oggetti lasciati dentro all'abitacolo non c'erano più. A dare l'allarme attirando l'attenzione della proprietaria sono stati alcuni passanti, che si sono accorti di ciò che stava accadendo quando i due uomini hanno rotto i finestrini.

Thamyrys Reinoso De Lima ha chiamato i carabinieri denunciando il furto e il danneggiamento. I carabinieri si sono messi alla ricerca dei due ladri, li hanno trovati e arrestati: si tratta di un ventiduenne e di un ventitreenne di origini romene. Il giudice a seguito del processo per direttissima li ha rimessi in libertà con l'obbligo di firma una volta al giorno.