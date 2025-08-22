roma
Derubata la moglie di Junior Messias in vacanza a Roma: spariti portafoglio, iPaid e borsa Louis Vuitton

Vacanza romana da incubo per Thamyrys Reinoso De Lima, la moglie dell’attaccante del Genoa Junior Messias. Due ladri hanno rotto il finestrino della sua Marcedes in zona Balduina, derubandola. Ma i carabinieri li hanno arrestati, riconsegnandole tutto.
A cura di Alessia Rabbai
Junior Messias e sua moglie Thamyrys Reinoso De Lima
Junior Messias e sua moglie Thamyrys Reinoso De Lima

La moglie dell'attacante del Genoa Junior Messias Thamyrys Reinoso De Lima è stata derubata mentre era in vacanza a Roma. Due ladri hanno portato via portafoglio, iPaid e borsa Louis Vuitton dalla sua auto Mercedes in via Luigi Rizzo parcheggiata nel quartiere Balduina. I malviventi, un ventiduenne e un ventitreenne, non l'hanno fatta franca, grazie all'intervento dei carabinieri della caserma in via delle Medaglie D’Oro, che li hanno arrestati. Tutti gli oggetti di valore sono stati recuperati e riconsegnati alla proprietaria, che ha ringraziato i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito la moglie di Messias in vacanza nella Capitale, è scesa dall'auto in sosta e si è allontanata per entrare in un negozio. All'interno dell'abitacolo aveva lasciato degli oggetti di valore: il portafoglio appunto, l’iPaid e una borsa Louis Vuitton. Due ladri vedendo cosa c'era all'interno dell'auto di lusso hanno spaccato uno dei finestrini posteriori, portandosi via tutto in poco tempo.

I malviventi sono scappati facendo perdere in un primo momento le propire tracce, convinti che non sarebbero stati scoperti. Ma i militari sono riusciti a risalire alla loro identità e a fermarli. Messias con sua moglie tornati alla macchina si sono accorti che il finestrino era danneggiato e che gli oggetti lasciati dentro all'abitacolo non c'erano più. A dare l'allarme attirando l'attenzione della proprietaria sono stati alcuni passanti, che si sono accorti di ciò che stava accadendo quando i due uomini hanno rotto i finestrini.

Cronaca
