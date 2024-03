Deridono le prostitute sulla Togliatti: bastonate sull’auto e lanci d’uova, 2 minorenni in ospedale Due ragazze minorenni in ospedale e un’auto danneggiata è il bilancio di un’aggressione a 4 giovani su viale Palmiro Togliatti. Avevano deriso alcune donne che si prostituivano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Quattro ragazzi sono stati aggrediti da alcuni uomini, che hanno preso a bastonate l'auto in cui viaggiavano, per aver deriso delle donne che si prostituivano lungo via Palmiro Togliatti. L'episodio è accaduto nella notte di martedì 5 marzo nella periferia Est di Roma. A rimanere coinvolti sono stati due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni, le quali sono state accompagnate in ospedale con codice verde.

Bastonate sull'auto, i giovani si difendono lanciando uova

Secondo quanto ricostruito era circa l'una e i quattro giovani erano a bordo di un'Alfa Romeo Mito. Avrebbero deriso alcune donne che si prostituivano, le quali, infastidite, hanno chiesto ad alcuni conoscenti di difenderle. In poco tempo li hanno raggiunti alcuni uomini in macchina, che hanno preso a bastonate l'auto. I ragazzi per difendersi gli hanno lanciato contro delle uova. Il giovane alla guida ha perso il controllo della vettura, finendo sui binari presenti su via Palmiro Togliatti.

Le due ragazze minorenni in ospedale per lo shock

Gli aggressori hanno raggiunto i ragazzi di nuovo e hanno continuato a prendere a bastonate l'auto, fino a distruggere parabrezza e finestrino. Poi sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno soccorso i giovani e dato il via alle ricerche degli aggressori. Le due ragazze minorenni per lo shock sono state accompagnate in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini e assistite dai militari, che le hanno poi riaffidate ai genitori. L'auto incidentata finita sui binari è stata rimossa con il carroattrezzi.