Derby di Roma, le informazioni della questura di Roma per accedere allo stadio Olimpico La questura di Roma ha pubblicato una serie di informazioni utili per l’accesso dei tifosi all’interno dello stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma in programma domani, domenica 25 settembre alle ore 18. L’ingresso per tutti i tifosi è consentito soltanto dopo aver mostrato un Green Pass valido.

A cura di Enrico Tata

Lazio-Roma, il derby della Capitale, è in programma stadio Olimpico domani, domenica 26 settembre, alle 18. La questura di Roma ha pubblicato una serie di informazioni utili per l'accesso dei tifosi all'interno dell'impianto del Foro Italico. L'invito è quello di presentarsi ai varchi di controllo muniti della versione digitale del biglietto e del Green Pass. Per garantire accessi più sicuri e per evitare assembramenti ai varchi d'accesso, "i tifosi sono invitati a seguire le indicazioni presenti sul biglietto, dettate al fine di scaglionare gli ingressi alla struttura. Si vorrà seguire la stessa logica per avvicinarsi ai cosiddetti prefiltraggi". I tifosi della Lazio con biglietto di ingresso per la tribuna Tevere potranno accedere dal varco di piazza Dodi "per assicurare la differenziazione di afflusso". La questura ricorda anche la divisione dei parcheggi per le due tifoserie: l'area di piazzale Clodio per i supporter giallorossi e l'area di XVII Olimpiade per i biancocelesti. Entro le 8 di domenica mattina scatteranno tutti i consueti divieti di sosta nell'area del Foro Italico.

Modalità di accesso allo stadio Olimpico

Il decreto Covid dello scorso 23 luglio 2021 prevede che per assistere ad eventi sportivi è necessario avere la Certificazione Verde. L'obbligo è in vigore per tutte le persone che hanno più di 12 anni. La certificazione si può ottenere, come noto, se è stato completato il ciclo vaccinale, con un test negativo molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore, oppure con un certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi. Allo stadio Olimpico non verranno perciò ammessi tifosi senza Green Pass o in possesso di certificazione non idonea o non verificabile. Per velocizzare le operazioni si consiglia di scaricare la versione digitale del QR Code che dovrà essere mostrata ai varchi di accesso.