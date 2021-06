Due infermieri dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina avrebbero cercato di favorire alcuni pazienti, eseguendo analisi mediche per le quali non avevano alcun titolo. I due sono stati sorpresi da alcuni colleghi proprio mentre erano intenti ad effettuare particolari analisi, pur non avendo l'abilitazione per farle e tra l'altro in un reparto diverso da quello dove sono impiegati da diversi anni. Per la precisione un medico e una infermiera si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno immediatamente avvisato il primario. Quest'ultimo ha presentato una denuncia ai poliziotti in servizio presso il posto di polizia dell'ospedale e gli agenti hanno denunciato alle autorità i due dipendenti del Goretti. Stando a quanto ricostruito, è probabile che i due denunciati abbiano tentato di favorire alcuni pazienti. Le indagini su questo punto sono ancora in corso: gli investigatori dovranno infatti accertare il motivo che ha spinto i due infermieri ad effettuare le analisi contestate. La polizia di Latina informa in una nota che gli infermieri dovranno rispondere delle accuse di usurpazione di titolo e abuso d'ufficio.

Intanto continuano a calare i ricoveri per Covid all'ospedale pontino

Intanto il reparto Covid dell'ospedale di Latina si sta svuotando sempre di più. Una settimana fa i pazienti ricoverati erano meno di 20, con i posti letto dedicati alle infezioni da SarsCoV-2 scesi a meno di cinquanta tra reparto ordinario e terapia intensiva. I tre reparti del nosocomio non ancora riconvertiti alle normali attività sono quello di malattie infettive, rianimazione e un'ala del reparto di chirurgia.