Daniele Potenzoni, spunta un video: c’è un uomo identico al 44enne scomparso nel 2015 Si riaccendono le speranze della famiglia di Daniele Potenzoni, il 44enne scomparso nel 2015 durante un’uscita a Roma con il centro per persone disabili. “L’uomo nel video è uguale a lui”.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo molto somigliante a Daniele Potenzoni è stato ripreso in un video che sta circolando sui social. Le immagini sono state segnalate alla famiglia dell'uomo, che non ha mai smesso di cercarlo: si attendono verifiche per capire se l'uomo sia effettivamente Daniele oppure, come molti ritengono, solo una persona molto somigliante.

Sono tantissime le persone che stanno condividendo il video nella pagina dedicata a Potenzoni. Nella clip si sente qualcuno che parla in russo e dice "Arnold Schwarzenegger nel film Terminator". Vengono inquadrate anche altre persone e un cane, ma non si sa dove questo video sia stato girato.

Si sono riaccese le speranze per la famiglia, che sperano di riabbracciare il loro caro, scomparso durante una gita a Roma ormai da otto anni. Era il 10 giugno 2015: Daniele si trovava nella capitale insieme ad altri pazienti del centro diurno di Melegnano, Milano, per andare in udienza dal Papa. Ma quel giorno l'allora 37enne scomparse sotto la metro della stazione Termini e non fu mai più ritrovato. Centinaia gli appelli, le segnalazioni, sempre finite con un buco nell'acqua. Una disperazione senza fine per la famiglia, che continua a mantenere viva l'attenzione sul caso per far sì che non finisca nel dimenticatoio.

"Sembra proprio lui, anzi, per noi fino a prova contraria è lui – ha dichiarato il padre Francesco Potenzoni a Il Corriere della Sera – Ci auguriamo che qualcuno ci chiami e che vengano fatte tutte le verifiche. Si sentono frasi che potrebbero essere in russo, o in una lingua simile, e un'idea ce la siamo fatta". Per la famiglia Daniele Potenzoni, affetto da autismo, potrebbe essere stato usato da persone senza scrupoli per chiedere l'elemosina. Ipotesi che andranno verificate, soprattutto cercando di capire in primo luogo chi sia l'uomo ripreso nel video.