Daniele Di Giacomo ucciso a Tor Bella Monaca, interrogato e rilasciato l’ex della compagna I poliziotti hanno interrogato l’ex compagno della fidanzata di Daniele Di Giacomo, ma non hanno trovato legami con l’omicidio di Tor Bella Monaca. Bloccato, è stato poi rilasciato e non risulta indagato.

A cura di Alessia Rabbai

È stato rilasciato l'uomo che ieri sera gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno bloccato, perché sospettato di essere il killer di Daniele Di Giacomo. Si tratta dell'ex compagno della fidanzata della vittima, anche lei convolta nella sparatoria e rimasta ferita ad una gamba. Sottoposto ad un interrogatorio durato diverse ore, è tornato il libertà e le ricerche dei poliziotti coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma sono riprese, per individuare il responsabile. Per ora non ci sono indagati sull'omicidio dell'autonoleggiatore trentottenne, che si è consumato intorno alle 17 di giovedì 14 settembre in via Paolo Ferdinando Quaglia in zona Tor Bella Monaca a Roma. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente esatto all'interno del quale la vicenda si inserisce.

L'ex compagno della fidanzata di Di Giacomo era a Fiuggi

Gli investigatori che indagano sull'omicidio di tor Bella Monaca hanno voluto accertare la posizione dell'ex compagno della fidanzata di Daniele Di Giacomo. L'uomo, rintracciato dalla polizia si trovava a Fiuggi, dopo un lungo interrogatorio rispetto ai fatti accaduti, non sono stati al momento trovati elementi che lo riconducano al delitto. Dunque è tornato in libertà e nei suoi confronti non è stata ritenuta opportuna alcuna misura di custodia cautelare, né risulta indagato.

L'omicidio di Daniele Di Giacomo

Poco prima della sua drammatica scomparsa Daniele era in auto insieme alla sua fidanzata quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti svolta finora, una o più persone si sono avvicinate, una gli ha puntato contro una pistola e ha aperto il fuoco contro di lui: almeno quattro proiettili. I colpi hanno raggiunto Di Giacomo, che ha riportato ferite gravissime ed è morto pochi minuti dopo. I paramedici giunti sul posto con diversi mezzi di soccorso hanno cercato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Hanno invece preso in carico la compagna, trasportandola all'ospedale di Tor Vergata. Proseguono le indagini della Polizia per rintracciare il killer, non si esclude alcuna pista.