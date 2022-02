Dal 24 febbraio via alle prenotazioni per il vaccino Novavax nella regione Lazio Nella regione Lazio dal 24 febbraio sarà possibile prenotarsi per la somministrazioni di prima e seconda dose di vaccino Novavax, mentre dal primo marzo inizieranno le inoculazioni di quarta dose per i soggetti immunodepressi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di giovedì 24 febbraio saranno aperte le prenotazioni per le somministrazioni del vaccino Novavax all'interno della regione Lazio. Questa tipologia di vaccino è disponibile sia per la prima che per la seconda dose, previste a distanza di due settimane l'una dall'altra. Per somministrare questo vaccino la regione si era già attrezzata con un piano ad hoc e l'apertura di 15 hub dedicati solo alla somministrazione di Novavax presenti su tutto il territorio regionale: nella città di Roma, ad esempio, le iniezioni di Novavax saranno effettuate dall'hub voluto da Acea.

Secondo le notizie apprese nel mese di gennaio, nella regione Lazio le somministrazioni di vaccino Novavax sarebbero dovute iniziare lo scorso 15 febbraio, ma, come ha fatto sapere l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, per un periodo l'arrivo di Novavax nella regione Lazio è diventato un vero e proprio giallo.

L'arrivo di Novavax, adesso riconfermato per fine febbraio, riapre le speranze verso le vaccinazioni di tutti e tutte coloro che fino ad oggi si sono sottratti al vaccino e si dichiarano no-vax: la composizione del Novavax, infatti, si differenzia completamente dalle altre tipologie inoculate fino ad ora. I vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson, infatti, utilizzano come vettore virale un adenovirus, mentre quelli Pfizer e Moderna sono composti da acido ribonucleico messaggero, più comunemente mRNA. Alla base di Novavax, invece, si trova un insieme di subunità di proteine ricombinanti: è questo che potrebbe convincere anche le persone no -vax più convinte.

Al via la quarta dose per i soggetti immunodepressi

Nella giornata di martedì primo marzo, inoltre, partiranno le somministrazioni per la quarta dose di vaccino da somministrare ai soggetti immunodepressi individuati dalla circolare ministeriale, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione ricevuta.