Il 18 ottobre 2020 chiuderà definitivamente il negozio Decathlon della Prenestina a Roma. L'azienda ha invitato i clienti a recarsi, dopo la chiusura, ai negozi di TorVergata, Settecamini, Porta di Roma e Appio, che si trova a meno di 15 minuti. Tantissimi sono stati i commenti dei clienti storici, che hanno inondato la pagina Facebook dello store con richieste di spiegazioni e messaggi dispiaciuti per la notizia, a cui Decathlon ha risposto così: "Cari clienti, il punto vendita di Prenestina viene chiuso a seguito di nuove aperture e futuri progetti di ampliamento della presenza sul territorio romano. Potrete ritrovarci nel nuovo punto vendita di Laurentina e nei vari negozi di Roma già esistenti. Vi ringraziamo per tutto l’affetto che ci state dimostrando".

I negozi Decathlon a Roma

A Roma i negozi Decathlon si trovano in via Arola a Casal del Marmo, alla Bufalotta al centro commerciale Porta di Roma, a Settecamini in via di Salone, a Tor Vergata in via Pandolfi de Rinaldis e presso il centro commerciale Happio, via Appia Nuova, metro Furio Camillo. Un altro store si trova a Fiumicino presso il centro Da Vinci. Il nuovo negozio aprirà fra meno di un mese (se non ci saranno ritardi amministrativi) nel nuovo centro commerciale Maximo alla Laurentina. Per i 170 negozi del nuovo centro, sono state assunte oltre 1.300 persone. Il Maximo, che aprirà sulla via Laurentina nei pressi dell'uscita medesima del Grande Raccordo Anulare, sarà il terzo centro commerciale più grande della Capitale dopo Porta di Roma, al primo posto, e Roma Est, al secondo posto. Qua la classifica completa.