Dai trasporti alla pulizia della città: i romani bocciano Virginia Raggi praticamente su tutto

In vista delle elezioni comunali che si terranno il 3 e il 4 ottobre, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha svolto un'indagine per conoscere i bisogni e le opinioni dei cittadini su alcuni temi importanti per il dibattito tra i candidati sindaci: l'igiene urbana, il trasporto pubblico, l'illuminazione pubblica e i servizi online ai cittadini. Ebbene per quanto riguarda i primi due aspetti le opinioni dei romani sono inequivocabili: insoddisfacente è il giudizio dato alla qualità della polizia urbana e non è in grado di soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti. Secondo l'agenzia il tema del decoro "è centrale nelle opinioni degli intervistati, che bocciano la pulizia delle strade e marciapiedi anche con riferimento al diserbo, attività che dal 2021 non rientra nel perimetro del servizio ed è quindi stata sottratta ad Ama per essere attribuita ai singoli municipi. Tra le richieste dei rispondenti alle due fasi dell’indagine, emergono quelle relative a maggiori interventi di pulizia e raccolta, ma anche maggiori investimenti per un’impiantistica all’avanguardia, sistemi innovativi di raccolta e più controlli per contrastare i comportamenti illeciti". Per quanto riguarda i trasporti, "la scarsa affidabilità, i lunghi tempi di spostamento, il mancato rispetto degli orari, l’affollamento sui mezzi sono le punte di criticità confermate dal giudizio degli intervistati, che indicano quali aspetti da migliorare anche la sicurezza e la lotta all’evasione". Giudizi negativi sono stati dati anche ai servizi di illuminazione pubblica e verde pubblico.

Rifiuti: servizio insoddisfacente per i romani

Secondo i romani intervistati, per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, dovrebbe aumentare la frequenza con cui i cassonetti vengono svuotati. In secondo luogo dovrebbero aumentare i centri di raccolta per i rifiuti. Tra le criticità viene segnalata anche la mancata pulizia delle aree nei pressi dei cassonetti dei rifiuti. Anche la pulizia delle strade, come si vede nei grafici, è giudicata insoddisfacente, soprattutto a causa della presenza di erbacce. Ovviamente la soluzione per i romani sarebbe quella di incrementare le risorse e gli interventi di pulizia.

Per il 71 per cento degli intervistati, tuttavia, anche i cittadini hanno le loro colpe sulla pulizia della città, in particolare abbandonando rifiuti e ingombranti lungo le strade e sui marciapiedi. La soluzione, per i romani, è quella di aumentare le multe a chi viene sorpreso ad abbandonare i rifiuti.

Trasporti insufficienti per i romani

Nell’indagine a luglio 2021 solo il 23 per cento degli intervistati ha dichiarato che il trasporto pubblico romano lo soddisfa. Per il 43 per cento non è soddisfacente e per il 34 per cento lo è parzialmente. Il 95 per cento degli utenti, inoltre, ritiene che l’attuale offerta non sia sufficiente a scoraggiarli a ricorrere all’automobile per effettuare i loro spostamenti. Per i romani i mezzi sono troppo affollati e i tempi di percorrenza sono troppo lunghi. Per risolvere questi problemi, secondo gli intervistati occorrerebbe aumentare la frequenza delle corse e realizzare più corsie preferenziali.

Qua il documento completo a cura dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.