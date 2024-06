Da una settimana un balenottero in putrefazione è abbandonato tra i bagnanti sulla spiaggia di Fiumicino

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Un balenottero è stato avvistato la scorsa settimana a pochi metri dalla spiaggia di Passoscuro a Fiumicino, litorale di Roma. Il cetaceo è stato portato sulla spiaggia e la carcassa è stata transennata con il nastro bianco e rosso dai vigili intervenuti sul posto. Peccato che a distanza di diversi giorni l'animale, ormai in putrefazione, non sia stato toccato da nessuno. Tra lo stupore dei bagnanti, il balenottero giace senza vita a pochi passi dal mare da circa una settimana. "Quel che è peggio è che nessuno si preoccupa di trovare una soluzione: alla fine, parliamo pur sempre di una carcassa, di un cadavere…", si lamentano i bagnanti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

L'avvistamento della carcassa in acqua (con ogni probabilità il balenottero era già morto quando è stato avvistato) risale a una settimana fa e il video era stato postato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'. Dopo sette giorni, l'animale è ancora adagiato sulla battigia. E domani, viste le temperature estive e l'arrivo della prima ondata di calore della stagione, in tantissimi si riverseranno sulla spiaggia di Passoscuro. Potrebbero trovare, però, una sgradita sorpresa, se la Capitaneria di porto non interverrà nella notte per rimuovere l'animale morto. L'odore, tra l'altro, sta cominciando a essere insopportabile, dato che la carcassa è ormai completamente putrefatta.

Per smaltire la carcassa, riporta ancora il Corriere, è necessario attivare procedure speciali, che però potrebbero prevedere tempi non così brevi. Soprattutto la carcassa peserà diversi quintali, quindi il trasporto non è facilissimo.