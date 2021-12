Da quando il Lazio passerà in zona gialla Qual è la data più probabile per l’ingresso del Lazio in zona gialla. L’arrivo della variante Omicron, tuttavia, potrebbe cambiare repentinamente ogni previsione.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 10 gennaio 2022: al ritmo attuale di crescita dei contagi e delle ospedalizzazioni, è questa la data più probabile per l'ingresso del Lazio in zona gialla. Fra tre settimane, quindi, subito dopo Capodanno. Questo ammesso che le restrizioni, le vaccinazioni dei bambini e l'aumento del numero delle terze dosi riescano a frenare l'avanzata del virus. D'altra parte, tuttavia, c'è la variante Omicron che preoccupa e che potrebbe "cambiare repentinamente tutti gli scenari", come sottolinea lo stesso assessore D'Amato.

Contagi nel Lazio, tre buone notizie

Ci sono tre buone notizie: la prima è che secondo i dati della Fondazione Gimbe il rapporto tra casi positivi e pazienti ospedalizzati sta scendendo, lentamente, in tutta Italia ed è il probabile risultato dell'incremento delle terze dosi. La seconda è che nel Lazio il numero di casi sembra lentamente diminuire e la terza, collegata, è che l'indice Rt attualmente si attesta 1.01. Questo significa, in pratica, che i numeri dei nuovi contagi non dovrebbero aumentare nelle prossime settimane.

Quando il Lazio passerà in zona gialla

D'altra parte, però, i ricoveri ospedalieri aumenteranno anche nei prossimi giorni: la soglia critica per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive è stato quasi superato (9,4 con limite fissato al 10 per cento), mentre per quanto riguarda i reparti ordinari la percentuale limite per il passaggio in zona gialla è molto vicina: attualmente il tasso di occupazione è al 12 per cento e la soglia critica è fissata al 15 per cento. Superata quella percentuale, il Lazio passerà automaticamente in zona gialla.

proiezione terapie intensive nel Lazio – Agenas

In tutta la Regione sono sono stati attivati 6421 posti ordinari e, ad oggi, ne sono occupati 828. Per superare il quindici per cento occorre arrivare a quota 963, 135 in più rispetto al numero attuale. Nelle ultime cinque settimane l'aumento medio settimanale dei posti letto nei reparti ordinari è stato di circa 58 unità ogni 7 giorni. Di questo passo la soglia critica verrà raggiunta, calendario alla mano, con i dati che verranno riportati nel report del 7 gennaio. Per questo, il passaggio del Lazio in zona gialla potrebbe diventare realtà a partire da lunedì 10 gennaio. Le previsioni, tuttavia, potrebbero essere stravolte dall'arrivo della variante Omicron che potrebbe prevalere sulla Delta nelle prossime settimane. Questa variante, cominciano a sostenere diversi scienziati con studi e ricerche, sembra essere molto più contagiosa di quelle scoperte finora.