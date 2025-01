video suggerito

Dà fuoco a casa e rischia di fare una strage per vendicarsi della compagna: “Ha fatto scappare il gatto” Le fiamme in via Monte Senario hanno intossicato 7 persone. Ad appiccarlo un uomo per vendetta nei confronti della compagna: “Ha fatto scappare il mio gatto”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio a Montesacro: a sinistra la visuale dalla strada (da Facebook), a destra l'ingresso del palazzo oggi inagibile.

Ha confessato l'uomo che ha dato fuoco ad un appartamento nel quartiere di Montesacro, in via Monte Senario a Roma. L'incendio è stato appiccato nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio 2024, verso l'ora di pranzo, alle ore 13 circa, scatenando il panico nella via.

"L'ho fatto per vendicarmi della mia compagna – avrebbe dichiarato – Ha lasciato la finestra aperta e il mio gattino è scappato. Lui non ha più una casa. Non deve averla neanche lei". Oltre alla casa, un appartamento al piano terra, però, appiccando un incendio di questa portata si è rischiata la strage: sono 24 le persone evacuate non appena scattato l'allarme, sette quelle rimaste intossicate dal fumo.

Incendia casa per vendetta a Montesacro, si rischia la strage

Carta e olio di girasole sul pavimento, poi ha dato fuoco a tutto ed è scappato fuori di casa. È quanto accaduto a Roma, nel quartiere Montesacro, in via Monte Senario, all'ora di pranzo di ieri, verso le 13. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto tutto il palazzo, che ora risulta inagibile, con esse si è propagato fino agli appartamenti dei piani superiori anche il fumo, nero e denso, che ha intossicato sette persone.

Leggi anche Incendio al bar della fidanzata di Mandrake nel film Febbre da Cavallo: le fiamme avvolgono il dehor

Come stanno le persone intossicate dal fumo

Non appena raggiunto il palazzo, i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione dagli appartamenti e aiutato i residenti più anziani, alcuni con problemi motori, ad uscire sani e salvi dalle abitazioni, ora inagibile a causa dei danni riportati. Soccorse immediatamente anche le sette persone rimaste intossicate: due di loro sono state trasportate d'urgenza in codice giallo al Policlinico Umberto I.

La confessione e l'arresto: "Sono stato io ad appiccare l'incendio"

Mentre le operazioni di soccorso erano ancora in corso, alla polizia è arrivata la chiamata dell'uomo che ha appiccato l'incendio che, nel frattempo, si era spostato e si trovava in una piazza vicina. "Sono stato io a dare fuoco al palazzo", ha confessato subito, spiegando poi le ragioni del suo gesto: vendetta contro la compagna che, forse inavvertitamente, aveva permesso al gatto dell'uomo di scappare lasciando una finestra aperta.

L'uomo è poi stato arrestato dagli agenti del Reparto volanti. Accusato di incendio doloso, oggi sarà processato per direttissima.