video suggerito

Incendio in una casa al Tufello, sette intossicati: arrestato un uomo, avrebbe appiccato lui il fuoco Alle 13 di oggi un incendio è divampato in un’abitazione al piano terra in via Monte Senario al Tufello. Un uomo ha confessato di essere il piromane ed è stato arrestato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio nel primo pomeriggio di oggi a Roma, nella zona del Tufello. Un appartamento situato al piano terra di via Monte Senario è andato a fuoco, provocando danni ingenti all'abitazione. L'intera palazzina, composta da cinque piani, è stata evacuata: le operazioni sono state particolarmente complesse per la presenza di alcune persone allettate e impossibilitate a muoversi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aiutare le persone più in difficoltà, per poi evacuare tutti i residenti. Sette persone sono rimaste intossicate e affidate alle cure degli operatori sanitari del 118 giunti sul posto per soccorrere i feriti, due più gravi hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale. Secondo quanto si apprende, ad appiccare l'incendio sarebbe stato un uomo, arrestato dalla polizia. Avrebbe confessato lui stesso di essere il piromane che ha dato fuoco all'appartamento.

Cosa abbia spinto l'uomo a dare fuoco all'appartamento e perché lo abbia fatto, non è al momento chiaro. Le fiamme hanno distrutto l'appartamento al piano terra e un'altra abitazione al piano rialzato, mentre gli altri appartamenti sono stati invasi dal fumo. Da capire se vi siano danni strutturali all'edificio, sul quale sono in corso controlli.

L'uomo che ha appiccato il fuoco ha ammesso davanti ai poliziotti di aver causato intenzionalmente l'incendio. Se sia l'inquilino dell'appartamento, non è al momento noto. Le indagini sono in corso, la polizia sta effettuando gli accertamenti necessari al fine di far luce sulla situazione e delineare cosa abbia spinto il piromane a questo gesto, che avrebbe potuto provocare una tragedia.