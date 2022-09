Curva pericolosa e non segnalata, Matteo muore in auto a 40 anni: tre dirigenti municipali a processo Secondo l’accusa, i tre dirigenti municipali avrebbero dovuto sistemare quel tratto di strada, installando una barriera protettiva e segnalando la pericolosità della curva a gomito.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Matteo Piemontese è morto perché il municipio non ha mai installato, nel corso degli anni, una barriera protettiva in via Antonio Gandin. Questa la tesi sostenuta dalla procura di Roma, che ha ottenuto il rinvio a giudizio di tre dirigenti del XIV Municipio accusati di omicidio colposo.

I tre, che si sono susseguiti all'incarico negli anni precedenti la morte di Piemontese, avrebbero dovuto sapere che quel tratto di strada era pericoloso: andava segnalato con cartelli e andava sistemata l'illuminazione, oltre a installare una barriera protettiva nella curva a gomito precedente l'entrata nel Grande Raccordo Anulare.

Matteo Piemontese è morto la sera dell'8 agosto 2015. Il 40enne stava procedendo con la sua auto, una Hyunday, viale Antonio Gandin, quando ha imboccato la curva a gomito prima dell'ingresso nel Raccordo forse credendo che la strada fosse ancora dritta. L'uomo ha così sfondato una barriera metallica ed è caduto nel vuoto, morendo praticamente sul colpo.

Secondo l'accusa, se la curva fosse stata segnalata e illuminata, lui l'avrebbe vista. E invece col buio è andato dritto, cadendo nel vuoto per diversi metri. Non solo: se ci fosse stata una barriera protettiva in quel punto, Matteo Piemontese si sarebbe salvato.