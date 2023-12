Cubiste alla festa dell’ordine degli avvocati, la polemica: “Inopportuno in questo momento storico” Polemiche per la festa di Natale organizzata dalla Fondazione dell’ordine degli avvocati all’Opus Club di Roma per la presenza di tre ragazze sul palco. L’ordine: “Erano ballerine, non cubiste. Nessuno scalpore”.

A cura di Alessia Rabbai

Tre ragazze sul palco hanno animato la Festa di Natale della Fondazione dell'ordine degli avvocati di Roma. La notizia è circolata insieme a un video, che mostra l'esibizione all'Opus Club in zona Flaminio. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 12 dicembre, durante un evento presentato come iniziativa di beneficienza con raccolta fondi. La scelta ha diviso i presenti, c'è chi l'ha criticata e chi no. Come il procuratore legale Ivano Cimatti, che ha inviato una email alla Fondazione per dissociarsi. Fanpage.it ha contattato l'avvocato Mario Murano, tra i contrari, che ha definito l'episodio "un fatto di una nefandezza e squallore totale".

Murano ha spiegato che: "Chiarisco alla festa non c'ero, è stato presentato come beneficenza, ma agli eventi di questo tipo non si fanno venire le cubiste. Una scelta di cattivo gusto, tenuto conto che la ‘buoncostume ordinistica' ha sanzionato l'avvocata di Torino che pubblicava foto sui social non giudicate opportune per il decoro dell'ordine e ora organizza eventi di questo tipo. In sede di consiglio dell'ordine sono stato destinatario di un esposto disciplinare per essermi lamentato nei confronti di una consigliera che pubblica ripetutamente foto in costume da bagno sui social network, mi hanno risposto che non avevo motivo per lamentarmi. Poi si organizzano feste del genere, invitando cubiste in un momento storico particolare per ciò che apprendiamo dalle cronache, a fronte della considerazione delle donne e della diffusione ancora oggi del patriarcato. Spero che cessino questo tipo di manifestazioni, perché sviliscono l'avvocatura intera".

Una polemica che si è poi conclusa con l'intervento dell'ordine degli avvocati di Roma: "Cubiste alla riunione di fine anno? Ma scherziamo? – ha commentato il presidente Paolo Nesta all'Ansa – C'era un'orchestra e con i musicisti, c'erano tre ballerine che accompagnavano l'orchestra. È stata una serata per una raccolta di beneficienza che aiuta colleghi in difficoltà e che non ha destato nessuno scalpore tra i presenti".