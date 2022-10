Crollo nel mercato dei fiori al Trionfale: cede parte del solaio Momenti di paura nel mercato dei fiori al Trionfale, dove parte del solaio tra il piano terra e il primo piano è caduta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A cura di Alessia Rabbai

La parte del solaio crollata nel mercato dei fiori al Trionfale

Parte del solaio del mercato dei fiori in via Sarpi al Trionfale è crollato. Il cedimento del soffitto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 ottobre intorno alle ore 16.30. Si tratta precisamente di una parte di circa tre metri quadri del solaio che si trova tra il piano terra e il primo piano. Parti d'intonaco e calcinacci si sono staccati e sono caduti a terra nell'area di passaggio.

Fortunatamente da quanto si apprende c'è solo stata tanta paura, ma non è rimasto coinvolto nessuno e non ci sono stati feriti. Ricevuta la segnalazione con la richiesta d'intervento, sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con una pattuglia del I Gruppo Prati. I vigili urbani hanno transennato l'area per impedirne l'accesso. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno disposto la messa in sicurezza e lavori di consolidamento del tratto interessato alla caduta.