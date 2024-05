video suggerito

Crolla un grosso albero in viale Regina Margherita a Roma, colpiti i cavi elettrici del tram L’albero avrebbe colpito i cavi elettrici del tram e per questo la circolazione dei mezzi è stata sospesa. Non si registrano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e dei carabinieri della stazione Salaria sono intervenuti intorno alle 7 di oggi, domenica 19 maggio, per un grosso platano caduto in viale Regina Margherita. L'albero avrebbe colpito i cavi elettrici del tram e per questo la circolazione dei mezzi è stata sospesa.

Non si registra alcun ferito in seguito al crollo dell'albero e non si è reso necessario, quindi, l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale.

Stando a quanto si apprende, per consentire l'intervento dei pompieri, gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza l'area e chiuso al traffico viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Adda e via Basento in entrambi i sensi di marcia.