Secondo il professor Walter Riccardi, ordinario di Igiene all'Università Cattolica, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in alcune zone del nostro Paese "si sta perdendo il controllo" del contagio, "come in Lazio o in Campania". Così Ricciardi in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Date queste premesse, il professore si aspetta fra due settimane "un peggioramento della situazione, spero non intenso, con più pressione sugli ospedali anche per l'arrivo di raffreddori e influenze. Per questo è importante il richiamo alle precauzioni e il vaccino antinfluenzale per tutte le età. Va anche ripresa la app Immuni, che consente un tracciamento digitalizzato più tempestivo di quello manuale". Il nuovo picco potrebbe essere a dicembre o a gennaio-febbraio, quando l'influenza complicherà la situazione, confondendo le diagnosi dei medici, che potrebbero non riconoscere il Covid. Per Ricciardi "la Francia avrà bisogno del lockdown totale. Noi noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio. Il lockdown generale in Italia spero sia difficile, ma tutto dipende dai comportamenti degli italiani. Se saremo bravi non ne avremo bisogno". Infine, conclude il professore, "mi pare che nella generalità le mascherine e le distanze vengano rispettate. Anche la maggiore igiene delle mani sta azzerando i casi di malattie come morbillo e rosolia".

Aumentano i casi nel Lazio

Nel Lazio negli ultimi giorni è stato registrato un aumento dei nuovi casi di coronavirus, che ormai sono stabili intorno a quota 200 in 24 ore. Rispetto alle scorse settimane c'è una differenza: prima erano casi di rientro dalle vacanze o comunque da altre regioni o Paesi. Negli ultimi giorni, invece, si è assistito a un netto calo di questi casi e a un aumento di casi intra-familiari e di casi segnalati dai medici di famiglia. Il virus, quindi, sta cominciando a circolare nelle famiglie e se l'indice Rt (l'indice di trasmissibilità del virus) dovesse superare quota 1, l'assessore D'Amato ha detto di essere pronto ad introdurre l'obbligo di mascherina anche all'aperto e non soltanto in presenza di tante persone.