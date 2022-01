Covid Lazio, oggi contagi dimezzati. D’Amato: “Potrebbe essere l’inizio della discesa della curva” Nella giornata di oggi, nella regione Lazio, si registrano contagi per coronavirus dimezzati e vaccini con prima dose in aumento: le persone prive di vaccino, però, restano 250mila.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 31 gennaio, è stato registrato un numero inferiore di contagi dell'infezione covid 19 rispetto alla scorsa settimana. In particolare, rispetto ai casi registrati nella giornata di ieri, domenica 30 gennaio, il numero delle persone risultate positive è dimezzato. "Questo trend, se consolidato, potrebbe indicare una discesa della curva", ha fatto sapere con una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel frattempo, però, ha continuato a sottolineare ancora l'importanza dei vaccini anche in questa fase: "È un segnale incoraggiante che non deve farci perdere di vista l’obiettivo di raggiungere entro metà febbraio il 90% della copertura della popolazione adulta con dose booster". Nel corso delle celebrazioni per i due anni dal ricovero, inoltre, ha già dichiarato la possibilità di togliere le mascherine obbligatorie all'aperto in primavera.

Le vaccinazioni del mese di gennaio

La giornata di oggi è anche l'ultima del mese di gennaio, il primo del 2022: in questi ultimi 31 giorni le dosi booster somministrate sono state 3,5 milioni: ciò vuol dire che il 72% della popolazione adulta di un'età superiore ai 18 anni ha ricevuto anche la terza dose di vaccino. Sono ancora molte, però, le persone non vaccinate: nella fascia fra i 50 e i 59 anni sono 40mila circa le persone non vaccinate, ma si nota un recupero rispetto alle settimane precedenti. Lo stesso numero di persone, circa 40mila, rappresenta anche i non vaccinati nella fascia fra i 30 e i 39 sono, mentre in quella dei ventenni i non vaccinati sono 15mila. La fascia più restia a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, invece, è quella compresa fra i 40 e i 49 anni: s0no ancora 70mila i cittadini e le cittadine prive di vaccino. Nell'ultima settimana sono state 32mila le prime dosi di vaccino somministrate, ma le persone non vaccinate nella regione Lazio oggi restano 250mila.