Covid Lazio, il 23 febbraio 5639 casi e 14 morti: 2527 contagi a Roma Sono 5639 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Quattordici le persone decedute, record di guariti.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati registrati nel Lazio 5.639 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, mercoledì 23 febbraio. Sono stati processati 12.618 molecolari e 37.910 antigenici per un totale di 50.528 test. Quattordici le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla polmonite bilaterale da covid-19, 18.918 le guarite. Nella città di Roma i nuovi positivi sono 2.527, nelle altre province del Lazio 1.476. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. "Oggi nuovo record dei guariti – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Sono partite le somministrazioni delle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, è importante che siano trascorsi i 120 giorni dall'ultima somministrazione. Da domani sono aperte le prenotazioni sul portale regionale: chi ha avuto le dosi precedenti a domicilio non deve fare nulla, verrà contattato dall'equipe mobile".

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 1620 (45 in meno rispetto a 24 ore fa), mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 139, una in più di ieri.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.186 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 697 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 644 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 316 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 576 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 744 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.