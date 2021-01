Sono 1719, più 385 rispetto a ieri, i nuovi casi di coronavirus diagnosticati oggi, martedì 5 gennaio 2021, nel Lazio su oltre 13mila tamponi, 3mila in più rispetto a ieri. Lo ha comunicato la Regione Lazio nel bollettino odierno. Nelle ultime 24 ore sono morte 72 persone. A Roma città si registrano 765 nuovi casi e nelle province 599. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13 per cento, ma se consideriamo anche i test rapidi antigenici la percentuale scende al 4,6 per cento (cioè oltre 37mila test in totale, di cui 24mila rapidi). "La curva tende ad aumentare e bisogna mantenere il massimo rigore", il commento dell'assessore D'Amato.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 330 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono venticinque i ricoveri.

Asl Roma 2: sono 252 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centododici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 183 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici casi sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 57 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 126 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 172 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 354 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 146 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 38 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

I dati sui ricoveri nel Lazio

Su 77308 casi positivi totali nel Lazio, 2869 sono le persone ricoverate nei reparti ordinari, più 17 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 308, dieci in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 74131.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 5 gennaio 2021

All'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverti 194 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-Cov-2. Di questi 30 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi o trasferiti presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.682.