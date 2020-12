I nuovi casi di Covid-19 diagnosticati oggi, martedì 15 dicembre 2020 nel Lazio sono 1159, 156 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morti 83 pazienti, più 45 rispetto a ieri. Nel bollettino odierno la Regione Lazio ha comunicato che sono stati elaborati 15mila tamponi. A Roma città i nuovi contagi sono 578, mentre nelle province i nuovi casi sono 325 casi. "Aumentano i decessi a conferma che il virus è una brutta bestia e bisogna mantenere alta l’attenzione. Per Natale è necessario che vengano adottate subito misure omogenee nel paese", il commento dell'assessore D'Amato.

Le cifre sui ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio sono complessivamente 84221. Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 82mila, mentre i pazienti ricoverati nei reparti ordinari della rete Covid sono 2921, 17 in meno rispetto a ieri. I pazienti più gravi e ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 321, 26 in meno rispetto a ieri.

I contagi di coronavirus nel Lazio

Asl Roma 1: sono 274 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentotto casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 219 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantasei sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.



Asl Roma 3: sono 85 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 58 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 118 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 80 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici i casi con link alla cooperativa onlus ‘I Lautari’ di Ardea dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Latina: sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 57 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantuno i casi con link al convento di suore di San Francesco a Bagnoregio dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Rieti: si registrano 18 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 15 dicembre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi 225 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Di questi, 37 sono i pazienti pazienti più gravi e ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.502. Così si legge nel bollettino odierno diramato dall'ospedale romano.