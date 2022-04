Covid Lazio, bollettino di oggi sabato 23 aprile: 7.071 nuovi casi e 14 morti, 3.222 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, mercoledì 20 aprile 2022: sono 7.071 i nuovi positivi, di cui 3.222 a Roma, mentre i morti registrati sono 14.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, sabato 23 aprile, nella regione Lazio si contano 7.071 nuovi pazienti positivi all'infezione di coronavirus, 270 in meno rispetto a ieri, venerdì 22 aprile. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione, Alessio D'Amato, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 44.566 tamponi, di cui 7.956 molecolari e 36.610 test antigenici: il rapporto fra il numero di tamponi effettuati e le persone contagiate è di 15,8%. Oggi si registrano anche 5.012 persone guarite e 14 morti, 6 in meno rispetto a ieri. Nella città di Roma, infine, i casi sono arrivati a 3.222, mentre nelle province sono stati registrati 2132casi.

Ricoveri e terapie intensive

Fra i pazienti positivi al coronavirus che si trovano nella regione Lazio, 1.143 persone sono ricoverate nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere, 2 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate, che ieri erano 70, oggi sono 68.

I casi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.153 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 929 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 409 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 636 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 672 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 577 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 952 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 281 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 322 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.