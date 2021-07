Covid Lazio, bollettino di oggi 28 luglio: 772 nuovi casi, 2 morti e 401 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, mercoledì 28 luglio, 772 nuovi casi positivi, 229 in più rispetto a ieri. Si registrano due decessi. I pazienti ricoverati sono 262 (+8 rispetto a ieri), le terapie intensive sono 36 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 78.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, mercoledì 28 luglio, 772 nuovi casi positivi, 229 in più rispetto a ieri. Si registrano due decessi. Sono stati elaborati circa 13mila tamponi molecolari, numero in linea rispetto a ieri, e 18mila test antigenici per un totale di 31mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’2,4%. I casi a Roma città sono a quota 401.

Ricoveri e terapie intensive del Lazio

I pazienti ricoverati sono 262 (+8 rispetto a ieri), le terapie intensive sono 36 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 78. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il 66 per cento della popolazione adulta del Lazio ha ricevuto due dosi di vaccino e sono state superate le 6,7 milioni di somministrazioni effettuate. "Attenzionati litorale di Fondi (Latina) e territorio Asl Roma 4 (Civitavecchia) per cluster dovuto a feste di compleanno", avverte l'assessore D'Amato.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 206 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: 106 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 89 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 93 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 78 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl di Latina: si registrano 95 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

Asl di Viterbo: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”