Covid Lazio, bollettino di oggi 21 agosto: 553 nuovi casi, 8 morti e 234 contagi a Roma Il bollettino diffuso oggi, sabato 21 agosto, dalla Regione Lazio: nel Lazio sono stati diagnosticati 553 nuovi casi di coronavirus, 108 in meno rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 234. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 528. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 68, più 1 rispetto a ieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 21 agosto 2021, 553 nuovi casi di coronavirus, 108 in meno rispetto a ieri. Sono stati registrati anche 8 decessi compresi i recuperi. I casi a Roma città sono a quota 234.

Attualmente i casi positivi di Covid sono 17480. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 528, stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 68, più 1 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 16884 persone. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 344.499 e i morti 8.476, su un totale di 370.455 casi esaminati.

I casi di Covid nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1:49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

Leggi anche Cosa rischia chi si rende irreperibile dopo un tampone positivo per salvare le vacanze

Asl Roma 2: 120 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 3 decesso.

Asl Roma 3: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decessi.

Asl Roma 6: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 23 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.