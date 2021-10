Covid Lazio, bollettino di oggi 2 ottobre: 346 nuovi casi, 3 morti e 161 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da coronavirus diffuso oggi, sabato 2 ottobre 2021, dalla Regione Lazio: sono stati diagnosticati 346 nuovi casi positivi, più 57 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 161. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è all’1,3 per cento. Sono stati elaborati circa 25mila test tra tamponi molecolari e test antigenici.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 2 ottobre 2021, 346 nuovi casi positivi, più 57 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 161. Sono stati comunicati dalla Regione Lazio anche tre decessi. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 363, venti in meno rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 53, uno in meno rispetto a ieri. I guariti sono 328. Sono stati processati oltre 9mila tamponi molecolari e 15mila tamponi antigenici per un totale di quasi 25mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è all'1,3 per cento.

I nuovi casi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 2: 92 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 2 ottobre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi, sabato 2 ottobre, 52 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, una in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono finora 3.199, si legge nel consueto bollettino.