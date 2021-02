Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 18 febbraio, 1.025 nuovi casi di coronavirus, 154 in più rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 41 decessi nelle ultime 24 ore. Sono stati elaborati 11mila tamponi molecolari e 18mila tamponi rapidi antigenici per un totale di 30mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8 per cento, ma se consideriamo anche i rapidi la percentuale scende al 3 per cento. I casi diagnosticati nelle ultime 24 ore a Roma sono 534.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 297 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ventidue i ricoveri.

Asl Roma 2: sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina:sono 76 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 95 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Attualmente i casi positivi nel Lazio sono 35638. Di questi 33461 si trovano in isolamento domiciliare, 1945 sono ricoverati nei reparti ordinari e 232 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La Regione Lazio fa notare che i ricoveri per la prima volta dal 31 ottobre tornano sotto quota 2mila. "Si tratta di un segnale importante, si iniziano a vedere i primi effetti della campagna vaccinale", spiega l'assessore D'Amato.

Bollettino Spallanzani 18 febbraio 2021

Stando a quanto comunicato nel bollettino odierno, sono 118 i pazienti Covid ricoverati all'Istituto Spallanzani. Di questi, in 23 sono più gravi e sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono fino a questa mattina 2006, si legge ancora nel bollettino.