Covid Lazio, bollettino di oggi: 1229 nuovi casi e 4 morti, 598 contagi a Roma

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 20 novembre, 1.079 nuovi casi positivi, meno 150 rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 3 morti. A Roma città sono stati registrati 523 casi. Sono stati effettuati quasi 16mila tamponi molecolari e 30mila tamponi antigenici per circa 46mila test complessivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3 per cento.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 613, più 2 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 80, meno 5 rispetto a ieri. Rispetto al 20 novembre 2020 si sono registrati 38 decessi in meno, quasi 1600 casi in meno. I ricoverati nei reparti ordinari sono circa 2.500 in meno e i ricoverati in terapia intensiva sono 257 in meno. L'assessore D'Amato ha comunque ricordato che "bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti".

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 223 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 20 novembre 2021

All'ospedale Spallanzani di Roma sono ricoverati 118 pazienti positivi, 4 in più rispetto a ieri, ma di cui 5 in via di dimissione. Sono invece 20 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.380, si legge sul bollettino diffuso oggi dall'ospedale romano.