Covid Lazio, bollettino di oggi 12 giugno: 164 nuovi casi, 8 morti e 61 contagi a Roma

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 12 giugno, 164 nuovi casi positivi, meno 5 rispetto ieri. I decessi sono 8, meno 4 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 61. I pazienti Covid19 positivi ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma sono 67, uno in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 11 pazienti, uno in più rispetto a ieri.