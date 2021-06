Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 10 giugno, 194 nuovi casi positivi, più 15 rispetto a ieri. I decessi sono 6, uno in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 10mila tamponi molecolari e oltre 6mila antigenici per un totale di 16mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 126. In calo l'incide Rt 0,62.

Ricoveri e terapie intensive per Covid nel Lazio

Le persone attualmente positive a Covid 19 nel Lazio sono 8.142. I pazienti ricoverati sono 543 e 108 sono quelli ricoverati in terapia intensiva. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 7.491. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 327.563, i morti 8.242.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 64 i casi e 2 decessi;

Asl Roma 2: 42 casi e 0 decessi;

Asl Roma 3: 20 casi e 0 decessi;

Asl Roma 4: 8 i casi e 0 decessi;

Asl Roma 5: 11 nuovi casi e 1 decesso;

Asl Roma 6: 19 i casi e 1 decesso.

Asl di Latina 20 i nuovi casi e 2 decessi;

Asl Frosinone: 6 nuovi casi e 0 decessi.

Asl Viterbo: 3 nuovi casi e 0 decessi

Asl Rieti: 1 nuovo caso e 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 31 maggio

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati 68 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 10, due in più rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.784, si legge nel consueto bollettino diffuso dalla direzione sanitaria dell'ospedale romano.