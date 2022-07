Covid Lazio, bollettino di mercoledì 13 luglio: 10.062 nuovi casi e 15 morti, 4.765 casi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di mercoledì 13 luglio 2022: 10.062 nuovi casi positivi e 15 morti. A Roma città i contagi sono 4.765.

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, si contano 10.062 nuovi pazienti contagiati dal coronavirus a fronte dei 42.855 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 37.166 sono antigenici e 5.689 molecolari: il rapporto fra pazienti positivi e il numero di tamponi, invece, è del 23,4%. Secondo quanto dichiarato dall'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, non è escluso che l'aumento dei tamponi possa essere legato anche al concerto dei Maneskin al Circo Massimo di sabato scorso.

Le persone guarite registrate oggi, inoltre, sono 7.029 mentre quelle morte 15, 4 in più rispetto a ieri. I contagi registrati nella città di Roma, infine, hanno raggiunto i 4.765, mentre nelle province, come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato con il consueto bollettino, sono 2.980.

La situazione nelle strutture ospedaliere

All'interno della regione Lazio le persone attualmente positive sono 209.070 e 208.076 sono quelle che si trovano in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei reparti ordinari sono 925, mentre quelli in terapia intensiva hanno raggiunto i 69, 6 in più rispetto alla giornata di ieri, martedì 12 luglio. Dall'inizio della pandemia, infine, si sono registrati 11.574 morti e 1622.634 persone guariti a fronte di 1643.278 casi totali.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.648 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.618 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.499 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 433 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 963 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 921 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Asl di Frosinone: sono 991 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.358 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 215 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 416 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.