Covid Lazio, bollettino di lunedì 14 febbraio: 3.659 nuovi casi e 16 morti, 1985 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 14 febbraio 2022: 3.659 casi positivi e 16 decessi. Nella città di Roma i contagi sono 1985.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, nella regione Lazio si registrano 3.659 casi positivi, 2.287 in meno rispetto alla giornata di ieri, domenica 13 febbraio. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.874 tamponi molecolari e 27.329 antigenici, per un totale di 36203: il rapporto fra pazienti affetti dal Covid-19 e il numero di tamponi di oggi è di 9,8%.

Come ha comunicato Alessio D'Amato, l'assessore alla Sanità della regione Lazio, nella capitale i contagi di oggi sono 1985, mentre nelle province 710.

I dati ospedalieri: ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione gli attuali pazienti positivi al coronavirus sono 234626 e, fra questi, 232585 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali, invece, sono 1861 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 180 quelli all'interno delle terapie intensive, 2 in meno rispetto a ieri.

Sui 1001245 casi totali analizzati all'interno della regione Lazio nel corso di tutta la pandemia, oggi si contano 756477 persone guarite e 10142 persone decedute: i morti registrati nella sola giornata di oggi, invece, sono 16, 10 in più rispetto alla giornata di ieri.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 658 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 711 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 616 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 113 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 388 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 463 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province del Lazio

Asl di Frosinone: sono 129 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 358 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 131 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

A Roma i contagi sono sotto i 2mila

Come abbiamo visto dal bollettino della regione Lazio diramato dall'assessore alla Salute della Regione, Alessio D'Amato, nella città di Roma i casi sono scesi sotto i 2mila. Lo stesso D'Amato, per condividere la notizia, ha inviato una nota in cui ricorda: "La curva dei casi nel Lazio continua la discesa, Roma torna sotto i 2 mila casi. Non bisogna abbassare la guardia, non è un tana libera tutti e dobbiamo imparare a convivere con il virus grazie ai vaccini e al rispetto delle regole fondamentali".

Per fare in modo che il numero delle persone vaccinate all'interno della regione Lazio possa aumentare più velocemente, è stato predisposto il servizio di somministrazione delle dosi negli hub nel pomeriggio, senza prenotazione.