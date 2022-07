Covid Lazio, bollettino di lunedì 11 luglio: 4.437 nuovi casi e 7 morti, 2.571 casi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di lunedì 11 luglio 2022: 4.437 nuovi casi positivi e 7 morti. A Roma città i contagi sono 2.571.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio 2022, nella regione Lazio si contano 4.437 nuovi pazienti contagiati dal coronavirus, 5.110 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.520 tamponi, di cui 18.299 antigenici e 3.221 molecolari: il rapporto fra pazienti positivi e test effettuati è di 20,6%.

I pazienti guariti oggi sono 6.416, mentre le persone morte sono 7, 2 in più rispetto a ieri. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, infine, nella città di Roma, i nuovi contagi hanno raggiunto le 2.571 persone, mentre nelle province se ne contano 669.

La situazione nelle strutture ospedaliere

Nella regione Lazio le persone attualmente positive sono 197.107, mentre in isolamento domiciliare si trovano 196.164 persone. Nelle strutture ospedaliere si contano 881, 52 in più rispetto alla giornata di ieri. Nelle terapie intensive, invece, le postazioni occupate sono 62 proprio come ieri, domenica 10 luglio. Dall'inizio della pandemia, infine, sono stati registrati 11.548 morti e 1611.175 pazienti guariti dal Covid 19 a fronte di 1819.830 casi totali.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 936 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 672 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 452 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 401 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Asl di Frosinone: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 353 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 52 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Quarta dose di vaccino agli over 60: quando aprono le prenotazioni

Nel frattempo è arrivata una circolare del Ministero della Salute insieme all'okay da parte di AIFA sulla quarta dose: le prenotazioni nella regione Lazio aprono giovedì prossimo, il 14 luglio, sul portale regionale. Questa seconda dose booster è riservata alle persone con più di 60 anni di età. le limitazioni restano sempre le stesse: deve essere somministrata almeno 120 giorni dopo la prima e non deve essere iniettata, invece, a chi ha contratto il covid dopo la prima dose booster. Prevista, per l'occasione, la riapertura di alcuni hub vaccinali come La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA.