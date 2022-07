Vaccino Covid, arriva la quarta dose per over 60: nel Lazio si può prenotare da giovedì 14 luglio Dal prossimo giovedì, 14 luglio, tutte le persone over 60 possono prenotare sul portale regionale la quarta dose di vaccino contro il covid 19.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre giovedì 14 luglio la possibilità di prenotare la quarta dose di vaccino contro il covid 19 nella regione Lazio, disponibile per tutte le persone con più di 60 anni di età. Come per le dosi precedenti, la prenotazione avviene sul portale regionale: la quarta dose può essere somministrata anche dal proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Si prevede, inoltre, la riattivazione di alcuni hub vaccinali come La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA.

La richiesta della quarta dose nel Lazio

Una decina di giorni fa l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, aveva avanzato la proposta di aprire la quarta dose anche alle persone con più di 70 anni di età oltre a quelle con più di 80. "Ovviamente ci rimettiamo solo alle valutazioni scientifiche – aveva aggiunto l'assessore – ma ritengo utile che possa essere fatta questa ulteriore verifica in relazione al mutato quadro epidemiologico".

Oggi, dopo le valutazione necessarie da parte dei medici, è stata comunicata la riapertura delle prenotazioni dopo l'arrivo della circolare del Ministero della Salute e dell'ok da parte di AIFA sulla quarta dose riservata direttamente alle persone over 60. Le accortezze, però, restano le stesse: la somministrazione deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla prima dose booster. Chi ha contratto il virus dopo la terza dose, inoltre, non può ricevere la quarta.