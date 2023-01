Covid Lazio, bollettino del 10 gennaio: 2245 nuovi casi e 8 morti, 1238 contagi a Roma Sono 2.245 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Otto i decessi, trenta i pazienti gravi in terapia intensiva.

Sono 2.245 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Otto sono le persone decedute a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni, mentre 3.242 sono le guarite. In totale sono state processati 17.064 tamponi, di cui 3.101 molecolari e 13.963 antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 13,1%. I casi nella città di Roma sono 1.238, mentre nelle province 546.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali del Lazio, negli ultimi giorni sono leggermente aumentati. Questo non ha portato a pressione sulle strutture sanitarie, perfettamente in grado di gestire i casi più gravi in questa fase della pandemia. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia ordinaria sono 732, quelli nelle terapie intensive trenta.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 444 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 510 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 284 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 116 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 183 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 165 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 244 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 92 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.