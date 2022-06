Covid Lazio, allarme variante portoghese: possibile nuova impennata dei casi L’assessore regionale alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, mette in guardia sulla nuova “variante portoghese” del virus.

A cura di Enrico Tata

Il numero giornaliero dei casi di Covid diagnosticati nel Lazio e in generale Italia sta diminuendo, ma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, mette in guardia sulla nuova "variante portoghese" del virus. Il suo arrivo nostro Paese, ha spiegato l'assessore, potrebbe causare un nuovo innalzamento della curva pandemica. Dalle prime informazioni sembra infatti che si tratti di una variante ancora "più diffusiva" rispetto alla Omicron. Sui sintomi, invece, ancora non ci sono certezze: "Aspettiamo ulteriori valutazioni e un maggior numero di casi per fare delle valutazioni cliniche. La cosa importante è avere i vaccini aggiornati, c'è lo avevamo detto già da mesi ma questo dovrà avvenire necessariamente per l'autunno, altrimenti avremo qualche difficoltà. Da fonti del ministero comunque continuano a dirci che in autunno saranno pronti".

In Portogallo preoccupa la sottovariante BA.5

La BA.5 è una sottovariante di Omicron, che in Portogallo sta facendo schizzare i nuovi contagi giornalieri. Nel Paese lusitano i casi sono passati dai circa 11mila al giorno di aprile a circa 28mila. Nello stesso periodo, tuttavia, i decessi sono scesi da 46 settimanali a 38. Nella settimana compresa tra il 26 maggio e il 2 giugno, per fare un paragone, la Spagna aveva una media di 370 contagi per milione di abitanti. Nello stesso periodo in Portogallo erano otto volte tanto. Secondo il professore ordinario di Malattie infettive della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata, Massimo Andreoni, "le varianti sono sempre emerse o da Paesi in cui era presente un basso grado di vaccinazioni, come ad esempio il Sud Africa, o da Paesi in cui c'era una grande circolazione di virus, soprattutto tra soggetti giovani, con provenienze da diversi Paesi. Il Portogallo rientra abbastanza in queste categorie, non credo abbia una tasso di vaccinazione bassissimo ma penso che la popolazione non abbia fatto le dosi booster e i richiami. L'Italia, invece, grazie alla campagna vaccinale vive una situazione piuttosto favorevole". Così l'esperto ai microfoni dell'agenzia Dire.

Cos'è la sottovariante BA.5

Le sottovarianti BA.4 e BA.5, come detto, sono caratterizzate da una maggiore infettività rispetto alle precedenti varianti Omicron e per questo il 12 maggio 2022 l'ECDC le ha classificate "variants of concern”. Secondo le stime dell'Istituto Portoghese di Sanità la BA.5 ha un vantaggio di infettività del 13 per cento rispetto alla BA.2. Non risultano evidenze in merito a una maggiore severità dell'infezione causata da queste sottovarianti.