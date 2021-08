Covid, Lazio a ‘rischio basso’: la zona gialla si allontana Il Lazio resterà in zona bianca e la zona gialla si allontana sempre di più. Il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri e dei letti in terapia intensiva sta crescendo lievemente, ma l’indice Rt è ormai stabilmente sotto quota 1. Nei prossimi giorni, quindi, ci si attende una diminuzione anche dei ricoveri.

A cura di Enrico Tata

Nessuna regione italiana si colorerà di giallo almeno fino alla fine della prossima settimana, neanche la Sicilia, che era quella più a rischio. Per quanto riguarda il Lazio, si tratta di una delle tre regioni, insieme a Veneto e Lombardia, classificate a ‘rischio basso' nelle tabelle settimanali a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. I casi sono in calo come è in calo anche il numero dei focolai attivi, con l'indice Rt che si mantiene sotto quota 1 e si attesta attualmente a 0.78.

In merito ai dati decisivi per il passaggio in zona gialla, e cioè il tasso di incidenza e il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri e dei reparti di terapia intensiva, i numeri dei ricoveri continuano a crescere nel Lazio, ma molto lentamente. Nello specifico l'incidenza nella prima settimana di agosto era pari a 71,2 casi ogni 100mila abitanti, mentre nella seconda settimana di agosto l'incidenza è salita a 75,9 casi. Si tratta quindi di una lieve crescita. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri, per quanto riguarda quelli ordinari i ricoveri sono arrivati a quota 528, pari al 7,9 per cento di posti letto occupati. Il tasso di occupazione delle terapie intensive (67 pazienti ricoverati oggi) è al 5,6 per cento. Ricordiamo che per il passaggio in zona gialla bisogna avere una incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, almeno 15 per cento dei posti letto letto ordinari occupati e il 10 per cento dei letti di terapia intensiva occupati. L'assessore D'Amato ha dichiarato la scorsa settimana di aspettarsi una diminuzione dei ricoveri negli ultimi dieci giorni di agosto.

Vaccino Covid, la Regione Lazio: "Entro agosto 80 per cento di popolazione vaccinata"

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, l'assessore D'Amato ha informato che nella giornata di oggi è stata superata quota 7,5 milioni di dosi somministrate e oltre il 73 per cento della popolazione over 12 ha concluso ciclo vaccinale. Il Lazio, ha dichiarato D'Amato, "si conferma sopra di 6 punti rispetto a media Nazionale". Oltre 250mila sono le prenotazioni già in programma per il mese di agosto e con questo dato la Regione Lazio prevede di superare la soglia dell'80 per cento di popolazione over 12 vaccinata. "È necessario incrementare questo andamento per completare l’immunizzazione", l'appello dell'assessore.