Covid e Natale, ordinanza Comune prossima settimana: mascherine all’aperto nelle vie dello shopping

A cura di Natascia Grbic

Obbligo di mascherine nelle zone a rischio assembramento per il periodo delle feste. Questa la decisione del Campidoglio in vista del Natale, onde evitare un ulteriore aumento dei contagi. Già per i prossimi giorni è probabile che il prefetto di Roma decida di ‘raccomandare' fortemente l'uso degli strumenti di protezione individuale nelle vie più affollate. Il sindaco Roberto Gualtieri però, varerà una stretta anti-covid maggiore, indicandone l'obbligatorietà anche all'esterno nel caso vi fossero assembramenti rischiosi per la salute. Per quanto riguarda invece le chiusure di strade e piazze, con accessi contingentati presidiati dalle forze dell'ordine, sarà il prefetto Matteo Piantedosi a stabilire quali misure adottare. L'ordinanza arriverà la prossima settimana, ed è molto probabile che ricalchi quella dello scorso anno.

Piano covid per Natale: il programma allo studio per Roma

Si tratta in sostanza di replicare quanto avvenuto lo scorso anno, con le piazze del centro e le vie dello shopping controllate speciali nel periodo delle feste. Tutti ricordano le immagini di via del Corso piena di persone, e il timore è che i contagi potessero rialzarsi proprio in vista del Natale e del Capodanno, quando le persone si riuniscono in famiglia e passano molto tempo a stretto contatto. L'obiettivo è mettere in scena gli stessi controlli dello scorso anno, e far sì che non vi sia un boom di contagi, particolarmente rischioso dato il periodo che sta per arrivare. L'obbligo di mascherina anche all'aperto, va proprio in questa direzione. Non è escluso che in alcuni momenti delle vie possano essere chiuse, così come nei fine settimana più ‘a rischio' possano essere chiuse le banchine di alcune fermate della metropolitana, soprattutto Flaminio, Spagna e Barberini.