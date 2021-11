Da sabato chiusure nelle vie delle shopping a Roma: ipotesi obbligo mascherine all’aperto Da sabato torneranno transenne e varchi nelle vie dello shopping a Roma con l’obiettivo di contenere i contagi da Covid. Si sta valutando anche di raccomandare fortemente l’uso della mascherina all’aperto.

A cura di Enrico Tata

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, aveva proposto al governo, insieme alle altre Regioni, di reintrodurre anche in zona bianca l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, soprattutto nei luoghi affollati. Questo nella speranza di contenere quanto più possibile i contagi da Covid nel periodo delle festività natalizie, quando le strade dello shopping sono prese d'assalto dai cittadini. Su questo, tuttavia, l'esecutivo ha preso una decisione più ‘morbida': obbligo di mascherine all'aperto soltanto in zona gialla e arancione, ma non in zona bianca.

Mascherine anche all'aperto nelle vie dello shopping

Nonostante questo, la prefettura di Roma sta valutando, insieme alla Regione Lazio, di chiedere ai sindaci delle città laziali di raccomandare caldamente alla popolazione di indossare la mascherina anche all'aperto in caso di assembramenti. Questo è l'orientamento che sarebbe emerso nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi e che è stato presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Insomma, non dovrebbe trattarsi di un obbligo stringente, ma soltanto una forte raccomandazione.

Tornano transenne e varchi nelle vie dello shopping a Roma

Da sabato, altra novità, tornerà il ‘modello Roma' per cercare di contenere gli assembramenti nelle vie dello shopping della Capitale, da via del Corso alle altre vie del Tridente del centro storico fino alle strade dei negozi del quartiere Prati. Verranno introdotte misure anti-assembramento, inoltre, anche nelle zone ad alta densità di locali e ristoranti. Dal prossimo fine settimana verranno aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine e degli agenti della polizia locale in merito al rispetto della normativa anti-contagio. I controlli, come è già successo lo scorso anno, verranno effettuati anche dai volontari della Protezione civile. Le vie dello shopping, come lo scorso Natale, saranno ad ingresso contingentato e la presenza di persone verrà controllata con un sistema di varchi e transenne con, eventualmente, temporanee chiusure delle strade per consentire il deflusso delle persone. In quest'ottica anche alcune stazioni centrali della metropolitana potrebbero essere chiuse temporaneamente.