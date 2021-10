Cosa sono i droni-taxi, l’invenzione che potrebbe rivoluzionare i trasporti a Roma Da domani, al Terminal 3 di Fiumicino, i passeggeri vedranno il drone-taxi che nel 2024 potrebbe accompagnarli in centro in soli dieci minuti. Non è un romanzo di Philip K. Dick: è tutto vero. L’aeroporto Leonardo Da Vinci è già avanti nella corsa alla mobilità del futuro. I droni-taxi, velivoli a propulsione elettrica con decollo e atterraggio verticali, presto potrebbero affollare i cieli delle nostre città. Intanto, nella capitale, atterra la Roma Drone Conference 2021.

A cura di Luca Ferrero

foto da Facebook

Poco più di dieci minuti per un tragitto che in automobile, oggi, ne richiede quarantacinque. Non è una semplice ipotesi o un lontano progetto futuristico. Il primo drone-taxi potrebbe già decollare da Fiumicino nel 2024. Aeroporti di Roma (Adr) ha già preso iniziativa con il colosso Atlantia: il velivolo chiamato Volocity, progettato dalla tedesca Volocopter, sarà esposto da domani 27 ottobre al terminal T3 dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. L'aerotaxi è già tra noi e, insieme al prototipo, nella capitale atterrerà nei prossimi giorni il primo summit su questi mezzi innovativi: Roma Drone Conference 2021.

Propulsione elettrica e decollo verticale: così si muove il trasporto del futuro

Un grande drone a propulsione elettrica, con decollo e atterraggio verticali. Il Volocity, nel suo modello attuale, può ospitare soltanto il pilota e un passeggero. Ma sono tante le aziende che stanno sviluppando modelli in grado di imbarcare fino a sei persone, con o senza pilota. E non è fantascienza. La rivoluzione nel trasporto di merci e persone è già iniziata: l'obiettivo è quello di rendere più veloci e sostenibili gli spostamenti, soprattutto in aree densamente popolate. Questi velivoli sono denominati Evtol, sigla che sta per "Electric vertical take-off and landing", ossia con decollo e atterraggio verticali ed elettrici. Già nei prossimi tempi, aeroporti e centri urbani si attrezzeranno con speciali "vertiporti", dove i droni-taxi potranno atterrare e decollare. Roma, con il suo aeroporto all'avanguardia, il più apprezzato d'Europa, sembra già essere avanti nella corsa.

Foto da Facebook

A Roma il summit per fare il punto: "Droni-taxi presto nelle maggiori città"

Ma per fissare la data del decollo manca ancora il via libera della autorità europee del settore. L'attività di lobbying, però, è già ad una fase avanzata. Alla Roma Drone Conference ci saranno le più grandi imprese produttrici. Tra tedeschi, cinesi, americani e svedesi, compare anche la italo-svizzera Manta Aircraft. Interverranno anche le società di gestione degli aeroporti di Roma e Milano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), la società di gestione del traffico aereo (Enav), oltre al Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) e al gigante dell'aerospazio Leonardo. Il presidente del conferenza, Luciano Castro, è sicuro: "Si avvicina una vera rivoluzione nel trasporto aereo e anche nella mobilità urbana, che in un prossimo futuro dovrebbe vedere i nostri cieli sempre più affollati da questi nuovi velivoli eVtol". E aggiunge: "Le prime attività sperimentali stanno dimostrando che la tecnologia è ormai matura per raccogliere questa sfida. Cercheremo dunque di fare il punto sul ruolo dell'Italia nel settore dell'Advanced Air Mobility, in vista delle prime applicazioni operative di questi droni-taxi nelle maggiori città italiane".

Rivoluzione in arrivo: da Fiumicino al centro di Roma in 15 minuti con il drone

Volocity, della società tedesca Volocopter, sarà presentato domani 27 ottobre all'aeroporto di Fiumicino, dove resterà esposto fino al giorno 30 ottobre. Poi, dal 2 al 5 novembre, il drone-taxi verrà spostato nella centralissima piazza San Silvestro a Roma. Dal 2024, il velivolo potrebbe trasportare i passeggeri dall'aeroporto al centro, e viceversa, in poco più di 10 minuti.