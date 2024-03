Cosa sappiamo della sparatoria allo Shake Bar con 1 morto e 4 feriti: arrestato 23enne a Frosinone Spari in un bar di Frosinone intorno alle 19.30 di ieri, mentre all’interno del locale c’erano circa 50 persone. Shock in tutta la città per quanto avvenuto. Un ragazzo è morto e altri quattro sono rimasti feriti. Preso il giovane che ha premuto il grilletto, di nazionalità albanese. Identificati e rilasciati, per ora, i presunti complici. Un video di sicurezza ribalterebbe del tutto la dinamica dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fb Corrado Renzi

Sulle indagini in merito alla terribile sparatoria avvenuta ieri sera, nell'orario dell'aperitivo, allo Shake Bar di Frosinone c'è il massimo riserbo. Ma l'ipotesi più plausibile, per modalità e contesto, resta quella di un regolamento di conti tra gruppi rivali nella gestione delle piazze di spaccio in città. Il tragico bilancio dell'agguato è di un morto e quattro feriti.

I presunti responsabili della sparatoria allo Shake Bar

Nella notte la polizia ha arrestato un albanese di 23 anni. Secondo gli investigatori è stato lui a premere il grilletto della pistola e la procura gli contesta i reati di omicidio premeditato e triplice tentato omicidio. Gli inquirenti avrebbero individuato anche i suoi complici, tre persone. Stando a quanto si apprende, tutto è cominciato quando alcuni ragazzi sono arrivati sul luogo della sparatoria a bordo di una Lancia Ypsilon di colore bianco intorno alle 19.30 di ieri, sabato 9 marzo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati loro a sparare, ma un video di sicurezza ribalterebbe del tutto, come vedremo, questa versione.

I quattro aggressori si sarebbero allontanati subito dopo la sparatoria, tentando di far perdere le loro tracce. Poco dopo la polizia li avrebbe identificati e bloccati, ma i complici, stando a quanto riporta l'agenzia LaPresse, sarebbero stati rilasciati poco dopo, dal momento che non hanno commesso alcun reato.

Leggi anche Capretta uccisa ad Anagni, indagati 10 animalisti tra cui Enrico Rizzi esposero la foto di un minore

Il bilancio della sparatoria a Frosinone: un morto e quattro feriti

Un ragazzo di 27 anni è morto, mentre i feriti hanno un'età compresa tra i 25 ed i 21 anni. Uno di loro è ricoverato con prognosi riservata e in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione all'Umberto I. Un altro è ricoverato al San Camillo di Roma, gli altri due a Frosinone. La vittima sarebbe stata colpita con un solo proiettile al petto.

Un video ribalta la dinamica della sparatoria allo Shake Bar

Chi ha sparato? Secondo una prima ricostruzione, come detto, si pensava che a esplodere almeno dieci colpi di pistola fossero stati i ragazzi arrivati a bordo dell'automobile. Un video di sicurezza, però, sembrerebbe smentire del tutto questa ipotesi. A fare fuoco non sarebbe stato un componente del gruppetto arrivato nel bar, ma un ragazzo del gruppo che si trovava seduto ai tavolini del locale. La vittima di 27 anni e gli altri feriti, quindi, farebbero parte del gruppetto arrivato allo Shake a bordo della Ypsilon. Agli agenti, il 23enne arrestato ha detto che la pistola non era la sua, ma di uno dei giovani entrati nel locale al quale sarebbe riuscito a strappare di mano l'arma. Ma questa versione non è ritenuta credibile da chi indaga.

Il sindaco di Frosinone: "Sconvolto, nel locale c'erano 50 persone"

Stando a quanto si apprende, al momento degli spari nel locale si trovavano circa 50 persone, dato l'orario classico dell'aperitivo. "Sono sconvolto, sono qui sul posto. Una sparatoria del genere, in pieno centro, è una cosa assurda, siamo sotto choc. C'è stata molta paura tra la gente che in quel momento era in strada: è sabato sera ed era l'ora dell'aperitivo, ha detto all'AdnKronos il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Per le ore 11 di oggi, presso la Prefettura di Frosinone, è stato convocato con urgenza un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.