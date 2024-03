Chi è Kasem Kasmi, la vittima della sparatoria a Frosinone: era conosciuto come Carletto A Frosinone era conosciuto con il soprannome dii Carletto. Un proiettile lo ha colpito al collo e il giovane è morto dopo soli venti minuti. A sparare è stato un suo connazionale, il 23enne Mikea Zaka. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Kasem Kasmi è stato ucciso ieri a Frosinone. Aveva 27 anni ed era di nazionalità albanese. Nel capoluogo ciociaro era conosciuto con il soprannome dii Carletto. Un proiettile lo ha colpito al collo e il giovane è morto dopo soli venti minuti. A sparare è stato un suo connazionale, il 23enne Mikea Zaka.

La vittima è il 27enne Kasem Kasmii

Alle 19.30 circa di ieri, sabato 9 marzo, Kasem Kasmi, suo fratello Ervin e una coppia di amici sono arrivati allo Shake Bar di via Aldo Moro. In un tavolino all'esterno del locale era seduto Mikea Zaka in compagnia di due amicii, Giuliano D. ed Elia D., entrambi albanesi. I due gruppi hanno cominciato a litigare e Mikea Zaka ha sparato con la pistola almeno sei colpi. I proiettili hanno centrato Kasem Kasmi al collo. Un altro è tuttora ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I di Roma, un altro al San Camillo e un altro ancora all'ospedale Santa Scolastica di Frosinone, dov'è stato operato per una frattura al femore provocata da una pallottola.

Il movente dell'omicidio: forse una donna contesa, ma gli investigatori non ci credono

Agli investigatori il killer ha detto di aver sparato a causa di una donna contesa. Quest'ultima, stando a quanto riferito dal presunto responsabile, prima era fidanzata di Kasem, la vittima, e poi si era messa insieme a Mikea, l'assassino. Quest'ultimo sostiene che sono stati i fratelli Ervin e Kasen ad aggredirlo per primi e che lui ha fatto fuoco solo per difendersi. L'arma del delitto è stata poi gettata da un ponte sul fiume Cosa.

Andava spesso a Roma, Kasem Kasmi. Amava la bella vita, le barche e le automobili sportive.