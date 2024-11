video suggerito

Cosa non torna nella morte di Daniela Cariello, trovata agonizzante tra le tombe del Verano Indagini in corso sulla morte di Daniela Cariello, trovata agonizzante tra le tombe del cimitero del Verano a Roma. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio.

A cura di Enrico Tata

Daniela Cariello è morta a 57 anni, dopo essere stata trovata agonizzante, dieci giorni fa, tra le tombe del cimitero del Verano a Roma in circostanze sospette. Gli investigatori, infatti, non escludono neanche la pista dell'omicidio.

Cariello è arrivata a Roma in camper insieme al marito, con cui era partita da Goito, provincia di Mantova. I due sono entrati all'interno del cimitero, si sono divisi, e poco dopo la donna è stata trovata a terra agonizzante. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma, ma i medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

Stando a quanto riporta RomaToday, la procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio. Si tratta di un atto di ufficio, necessario per poter svolgere alcuni accertamenti. Ma la morte della donna resta comunque un mistero: cosa è successo in quei minuti all'interno del Verano. E perché la sua borsa è stata trovata a terra, capovolta, con alcuni oggetti finiti sull'asfalto?

La signora si è sentita male improvvisamente ed è scivolata sbattendo la testa? Oppure ha subito un'aggressione o un tentativo di rapina? Inizialmente gli investigatori hanno escluso l'ipotesi investimento, ma la posizione della borsa farebbe pensare proprio a un impatto con un veicolo. Tra l'altro all'interno del cimitero transitano diversi mezzi, come quelli delle ditte di manutenzione. Di certo c'è che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, ma al momento non c'è alcun indagato. Prime risposte arriveranno dall'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore sul corpo della vittima. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di sicurezza all'interno del cimitero romano, ma sembra nella zona del ritrovamento non ce ne fosse nessuna.