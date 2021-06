Sul sito Salute Lazio non sono stati pubblicati annunci ufficiali e la Regione Lazio non ha diramato alcun comunicato stampa: da domani, giovedì 3 giugno, quindi, non cambierà nulla per quanto riguarda le prenotazioni del vaccino anti Covid. Non verranno sbloccati gli appuntamenti né per gli Over 30 né per gli Over 18. Il generale Figliuolo aveva annunciato che proprio dal 3 giugno le Regioni avrebbero avuto la possibilità di aprire le prenotazioni a tutti, senza fasce d'età. Nel Lazio non sarà così.

Open Week AstraZeneca unica possibilità per Over 18 del Lazio

Ad oggi l'unica possibilità di prenotare il vaccino per i cittadini del Lazio con età compresa tra i 18 e i 39 anni rimane quella della Open Week AstraZeneca in programma dal 2 al 6 giugno. I ticket virtuali sono già terminati, ma domani ne verranno aggiunti altri per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno.

"Primo giorno dell'Open Week over 18 Astrazeneca Festa della Repubblica. I posti a disposizione sono tutti esauriti e saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app Ufirst. I ticket verranno staccati a partire da domani giovedì 3 giugno", ha dichiarato oggi l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Prenotazione vaccino Covid, Lazio fermo agli Over 40

Open Week e Open Day per maturandi a parte, le prenotazioni per fascia d'età nel Lazio restano ferme agli Over 40 (la fascia d'età 40-43 anni è stata sbloccata lo scorso 26 maggio). Possono prenotare il vaccino, cioè, tutti i cittadini con età pari o superiore a 40 anni, in altre parole coloro che sono nati nel 1981 o in anni precedenti. Altre Regioni hanno annunciato lo sblocco di nuove fasce d'età a partire da lunedì 7 maggio, ma per il momento la Regione Lazio non ha diffuso ancora nessuna informazione in merito. È probabile, però, che dalla prossima settimana venga data la possibilità di prenotare il vaccino a nuove classi d'età: non è chiaro se verranno da subito sbloccati gli appuntamenti per tutti gli Over 18 o si comincerà gradualmente con gli Over 30 e poi, da metà giugno, le prenotazioni verranno aperte a tutti i maggiorenni. D'Amato aveva annunciato una settimana fa che le vaccinazioni dei ragazzi con meno di 18 anni sarebbero partite a luglio.