Cosa fare il 25 aprile a Roma per la Festa della Liberazione: gli eventi quartiere per quartiere Come ogni anno la capitale celebra la festa della Liberazione con cortei e feste di quartiere, fra attività, intrattenimento e memoria storica: ecco gli appuntamento per il 25 aprile 2023, dal Pigneto a Monteverde, da Centocelle all’Isola Farnese.

A cura di Beatrice Tominic

Si presenta come una giornata ricca di eventi quella di martedì 25 aprile 2023, festa della Liberazione. Nel territorio di Roma sono state organizzate e promosse numerose iniziative per ricordare e celebrare il 78esimo anniversario dalla Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo.

Oltre ai cortei, uno nei quartieri di Roma Est con partenza alle 8 da Centocelle da piazza delle Camelie e quello dell'Anpi fra Garbatella e Ostiense con partenza alle ore 9 a largo Benedetto Bompiani, sono numerosi gli eventi e gli appuntamenti nella capitale, dalle feste di quartiere ai siti archeologici e musei gestiti dal Ministero della Cultura con ingresso gratuito.

Il 25 aprile ad Ostiense: il corteo dell'Anpi e la festa per ricordare

Come anticipato, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento ad Ostiense con le celebrazioni per il 25 aprile a partire dalla mattina, con il corteo organizzato dall'Anpi, a cui aderiscono numerose associazioni, sigle e partiti politici. La giornata nel quadrante sud ovest della capitale inizia con un simbolico omaggio alle Fosse Ardeatine alle ore 8.30. Il corteo, per cui l'appuntamento è previsto in Largo Bompiani alle ore 9, parte alle 10: al termine della manifestazione cittadini e cittadine arrivano a Porta San Paolo dove interverranno numerose personalità della Resistenza, come i partigiani e le partigiane Gastone Malaguti, Iole Mancini, Luciana Romoli, Angelo Nazio, Mario Di Mai; della politica, con un rappresentante del Comune di Roma e uno dell'VIII Municipio; il Presidente dell'ANPI provinciale Fabrizio De Sanctis e Maurizio Landini.

Dal tradizionale corteo del 25 aprile

Garbatella e la Festa della Resistenza: la conclusione delle tre giornate

Con l'arrivo del 25 aprile termina anche l'appuntamento di tre giornate iniziato domenica 23 aprile a Garbatella dove si sono tenuti incontri, dibattiti e appuntamenti per ricordare l'appuntamento con il 25 aprile, celebrare la festa della Liberazione e ricordare i principi dell'antifascismo. Fra le figure che hanno preso parte agli eventi, sono intervenuti professori universitari e giornalisti, artisti e storici, ma sono anche state ascoltate testimonianze e interventi di diversi rappresentanti delle associazioni partigiane, di combattenti e di deportati.

Gli ultimi appuntamenti si inseriscono proprio nella giornata del 25 aprile. La prima parte delle giornata è dedicata ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 anni in su con il laboratorio teatrale Fanny & Alexander, Voci della Resistenza; dalle ore 10 alle 12 con l'incontro La Resistenza a Roma: un racconto tra generazioni e dalle 15 alle 17 con la tavola rotonda Memoria ed eredità della Resistenza: il lavoro delle associazioni, tutte iniziative ospitate alla Moby Dick Biblioteca Hub Culturale.

Nel pomeriggio gli eventi si spostano al Teatro Palladium, con la lezione di Santo Peli, I GAP, dalle 15.30 alle 16.15 e quella di Filippo Focardi, La memoria della Resistenza, dalle 16.30 alle 17.15. Mentre dalle 17 alle 18.30 all'Archivio Flamigni viene presentato il libro Vite partigiane e alla Villetta di via degli Armatori 3 è previsto l'incontro Resistenza a Garbatella. La settima zona dei Gap dalle 17.30 alle 19, al Palladium continuano gli appuntamenti. Dalle 17.30 alle 18.15 è organizzato il concerto del Coro Inni e Canti di lotta, diretto da Sandra Cotronei e Giovanna Marini Cercammo libertà tra rupe e rupe…; dalle 18.30 si tiene l'intervento del sindaco Roberto Gualtieri, mentre nell'ora successiva il reading musicato Pierpaolo Capovilla, Fortini. Caproni. Poesia partigiana. L'appuntamento successivo arriva dalle 21.30 alle 22.40 con il reading musicato di e con Benedetta Tobagi, La Resistenza delle donne.

Corteo e feste a Roma Est: La verità è di chi resiste

Il secondo grande corteo della capitale rientra nelle celebrazioni organizzate a Roma Est, con un programma fitto di eventi. L'appuntamento è alle ore 10, con la deposizione del fiore al partigiano e, dopo una trentina di minuti, la partenza per il corteo di Centocelle da piazza delle Camelie. Dalle ore 14, fino alla sera, al Parco Modesto Di Veglia al Quarticciolo iniziano le celebrazioni con area ristoro, banchetti e autoproduzioni.

Proprio qui, dal primo pomeriggio, inizia un evento musicale fino al tramonto quando, in serata, verrà proiettato il film Margini. Chiunque volesse partecipare o avesse necessità di reperire ulteriori informazioni può visitare la pagina dell'evento.

La locandina del 25 aprile a Roma Est.

"In questa città da anni tentiamo di resistere al capitalismo predatorio e a ricostruire la sostanza delle nostre comunità e identità a partire dal modo in cui ci relazioniamo reciprocamente. La solidarietà e il mutuo appoggio ci hanno permesso di discutere dei nostri bisogni e di darne una risposta autonoma – scrivono proprio nella pagina dell'evento – L’abitare, la salute, lo sport, l’educazione, il cibo sano, l’aria pulita, il rispetto reciproco non sono scontati, sono tutti terreni da conquistare. Resistiamo alla sottrazione del poco che è rimasto e mettiamo in discussione le sedi decisionali che escludono le tante esigenze di chi abita in questi territori".

Appuntamento con picnic e attività al Parco Sangalli

Un altro appuntamento nel quadrante Est di Roma è quello al Parco Giordano Sangalli, dalle ore 11 in poi. Come ogni anno, anche in questo 2023 si rinnova l'invito a partecipare al tradizionale pic-nic nel parco di Torpignattara, in viale dell'Acquedotto Alessandrino. Oltre al pranzo al sacco (per il quale, come lo scorso anno, è auspicabile la riduzione al minimo di plastica e altri materiali non riciclati), sono previsti laboratori, letture, yoga e fitness, performance, musica e giocoleria, per coinvolgere ed intrattenere grandi e piccini.

Appuntamento per il 25 aprile con Bella Ciao Pigneto!

Un altro appuntamento nel quadrante est di Roma per il 25 aprile è Bella ciao, Pigneto! Un 25 aprile antifascista, festa con un ricco programma di eventi per tutta la giornata.

Si parte la mattina: da Sparwasser ogni cittadina o cittadino interessato può procurarsi una copia della mappa in cui sono segnati tutti i luoghi della Resistenza nel quartiere, oltre a deporre un fiori in memoria di partigiane e partigiani. Durante tutta la giornata, inoltre, è possibile portare cibo a lunga scadenza che sarà consegnato a Nonna Roma, che aiuta circa 2000 famiglie di ogni nazionalità che vivono a Roma a far fronte alla spesa quotidiana.

A seguire, appuntamento con il pranzo di quartiere nel Giardino Galafati dell scuola Toti. Ognuno può portare qualcosa da mangiare e condividere oppure qualche sedia o tavolino. Nel corso del pomeriggio si alterneranno letture, interventi, approfondimenti, musica e attività per grandi e piccini in attesa della lezione Le fosse ardeatine e la memoria di Alessandro Portelli, ex docente di Letteratura angloamericana all’Università Sapienza e presidente del Circolo Gianni Bosio. La giornata si conclude con la presentazione del nuovo album "Kombat Rap" di Kento Live, con BandaJorona (folk elettronico), Arcadykots (folk punk antifascista russo-balcanico), Banda dei falsari (ska reggae). Anche in questo caso, per ulteriori informazioni è consultabile la pagina dell'evento.

Il terzo corteo a Casal Bertone

Ai due storici corteo diventati un appuntamento fisso negli anni per i cittadini e le cittadine romane, si aggiunge un terzo, di dimensioni più ristrette a Casal Bertone. L'appuntamento per la partenza (che è anche il luogo in cui la manifestazione si conclude e le persone si disperderanno) è alle 15.30 in piazza di Santa Maria Consolatrice. La conclusione del corteo, invece, è prevista per le ore 18: in occasione dell'evento, sono previste deviazioni o brevi stop per la linea bus 545.

Il 25 aprile a piazza della Colonnetta

Ancora celebrazioni a piazza della Colonnetta, dove la linea bus 032 sarà deviata da inizio servizio a fine esigenze in direzione di via dell'Isola Farnese.

"Anche quest’anno, per festeggiare la Liberazione e il 25 aprile sul nostro territorio, torniamo nel Borgo di Isola Farnese – ha scritto con una nota sui social network il presidente del XV Municipio Daniele Torquati – Per il secondo anno consecutivo celebreremo, insieme alla cittadinanza, i familiari e Anpi Martiri La Storta, gli "isolani" che hanno avuto il coraggio di affrontare e battersi contro gli occupanti nazisti che imperversavano sulla Cassia e il regime e, che per questo, trovarono la morte". L'appuntamento che, come anticipato, è a piazza della Colonnetta, a poca distanza dal Castello Farnese, è alle ore 17.

La passeggiata simbolica a Forte Bravetta

In occasione del 25 aprile anche il XII Municipio ha organizzato un momento collettivo di memorie, festa e celebrazione per la festa della Liberazione. Gli appuntamenti sono previsti a partire dalla mattina fino al pomeriggio nel Parco dei Martiri di Forte Bravetta, dove furono trucidati 77 partigiani. Il parco, oggi aperto al pubblico e oggetto di visite guidate, apre i suoi cancelli per ospitare tutte le attività di questo 25 aprile a partire dalle 12.30. Dopo aver deposto le corone istituzionali al monumento dei martiri, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.

Dopodiché, dalle 13, sono previste esibizioni musicali, racconti, letture e presentazioni di libri a cui si aggiungono le visite al Forte, che non si fermano neanche oggi, per i turni 10.30 -12.00; 14.30 – 16.00 e, infine, 16.15 – 17.45.

Nella zona di Monteverde, invece, dopo la deposizione delle corone di fiori si continua l'omaggio con una passeggiata delle memoria che toccherà alcuni dei punti simbolici del quartiere, da via di Donna Olimpia al palazzo dei Ferrovieri fino a via dei Gonzaga dove si trova la lapide intitolata ad Alberto Fantacone, trucidato alle Fosse Ardeatine.