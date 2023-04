Cosa fare il 25 aprile a Roma: porte aperte nei musei per la Festa della Liberazione Porte aperte nei musei gestiti dal ministero della Cultura per la giornata del 25 aprile: è la prima delle tre giornate in cui le visite saranno gratis (le prossime saranno il 2 giugno e il 4 novembre). Aperture straordinarie previste anche il primo maggio.

A cura di Beatrice Tominic

Le Terme di Caracalla.

Sono molti gli eventi previsti per questa giornata di martedì 25 aprile 2023. Oltre ai cortei con cui si aprirà la giornata nella zona Ostiense e a Centocelle e oltre alle feste di quartiere organizzate nelle zone più disparate della capitale (da Isola Farnese al Pigneto, da Torpignattara a Forte Bravetta), per la giornata di oggi il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha disposto l'apertura gratuita dei musei e dei parchi archeologici gestiti dal ministero: è la prima volta che succede.

Oltre al 25 aprile, come deciso dal ministero, musei e siti archeologici resteranno aperti e visitabili gratuitamente anche il 2 giugno e il 4 novembre, giornate gratuite che si aggiungono alle 12 già previste con l'iniziativa #domenicaalmuseo (la prossima sarà domenica 7 maggio).

Il Pantheon.

"Sarà la prima di 3 nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nostra Nazione un momento di condivisione del nostro patrimonio culturale, fattore determinante di identità in cui tutti gli italiani possono riconoscersi", ha dichiarato il ministro.

Per l'occasione, anche i musei civici della capitale restano aperti, ma soltanto alcuni, come riporta Turismo Roma.it, prevedono l'ingresso gratuito.

Quali musei e siti archeologici aprono gratuitamente a Roma il 25 aprile

La lista dei musei e dei siti archeologici che aprono le loro porte gratuitamente martedì 25 aprile è molto lunga. Come anticipato, restano aperti tutti i musei e gratuiti tutti i musei gestite dal ministero della Cultura, mentre saranno aperti, ma non gratuiti, quelli civici, gestiti da Roma Capitale.

I Mercati di Traiano

Ecco la lista dei siti che si possono visitare gratuitamente in questa giornata:

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali (il 25 aprile è gratuito il percorso del Forum Pass Super che comprende Foro romano-Palatino e Fori imperiali);

Colosseo e Foro Romano e Palatino;

Area archeologica di Ostia antica, Castello di Giulio II, Porti Imperiali di Claudio e di Traiano, Museo delle Navi e la Necropoli di Porto;

Nell'area archeologica dell'Appia Antica: Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani, Chiesa di San Nicola, Complesso di Capo di Bove, Villa dei Quintili – Santa Maria Nova, Parco delle Tombe della via Latina, Antiquarium di Lucrezia Romana;

Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps;

Galleria Corsini (prenotazione obbligatoria, chiuso il 26 aprile);

Palazzo Barberini (prenotazione obbligatoria, chiuso il 26 aprile);

Galleria Spada (chiuso il 26 aprile);

Galleria Borghese (prenotazione obbligatoria, chiuso il 26 aprile);

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

Terme di Caracalla ;

; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (chiuso il 26 aprile);

VIVE, Vittoriano e Giardino Grande di Palazzo Venezia, Terrazza Panoramica del Vittoriano, Museo Centrale del Risorgimento e al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia;

Museo Nazionale degli strumenti Musicali;

MUCIV – Museo delle Civiltà (chiuso il 26 aprile);

Pantheon;

Museo Ebraico di Roma (chiuso il 26 aprile);

Villa Adriana;

Villa d'Este;

Santuraio Ercole Vincitore.

Villa D’Este.

Ingresso gratuito fino al primo maggio

All'iniziativa del ministero, si aggiunge quella della Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio che prevede l'accesso ai siti archeologici anche nella giornata del primo maggio. Questa decisione riguarda le Terme di Caracalla, ma anche i due siti archeologici in della Via Flaminia, cioè l’Arco di Malborghetto e Villa di Livia, e il Drugstore Museum.

Un dettagli dal Drugstore Museum.

Il complesso delle Terme di Caracalla, al termine della mostra Lessico Animale. Mysterion di Yuval Avital, riapre il percorso canonico: il 25 aprile è previsto l'accesso gratuito, mentre il primo maggio, mentre gli anni scorsi era chiuso, sarà straordinariamente aperto.

Aperti e gratuiti entrambi i giorni, invece, sia il 25 aprile che il primo maggio, il Drugstore in via Portuense che ospita la mostra archeologica appena inaugurata Tre Storie dalla via Campana che i due siti archeologici lungo la via Flaminia, dove le storie dei grandi personaggi, da Costantino a Livia Drusilla, moglie di Augusto, vivono negli ambienti davanti ai quali passeggiano visitatori e visitatrici.

A concludere questo periodo di aperture straordinarie e gratuità sarà, infine, la giornata del 7 maggio quando, come accade in ogni prima domenica del mese, i musei resteranno aperti gratuitamente.

In particolare, l'orario per le visite nei tre siti sono dalle 9.00 alle 19.15 (con ultimo ingresso alle 18.15) per quanto riguarda le Terme di Caracalla; dalle 10 alle 19 il Drugstore Museum e, per finire, l'Arco di Malborghetto e la Villa di Livia dalle 9.30 alle 13.30 il 25 aprile e il primo maggio, mentre domenica 7 dalle 9.30 alle 18.30 (con ultimo ingresso alle 17.30).